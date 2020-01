Strade danneggiate dal maltempo, la Provincia dispone i lavori di somma urgenza

Alcune aree della Provincia di Salerno, in particolare i Comuni dei Monti Picentini e dei Monti Lattari, sono state interessate dalle copiose piogge del 20 e 21 dicembre, in seguito alle quali si sono verificati danni che hanno comportato anche la chiusura di alcune strade.

“Ovviamente la Provincia di Salerno, attraverso il settore Viabilità e Trasporti – afferma il Presidente, Michele Strianese – ha avviato subito lavori di somma urgenza per risolvere il prima possibile tutti i disagi che hanno colpito le nostre comunità”

Di seguito il quadro della situazione:

Lavori di somma urgenza sono in avanzato stato di esecuzione sulla SP 26/a nel comune di San Cipriano Picentino, allo scopo di riaprire il tratto stradale di collegamento tra San Cipriano Capoluogo e la località Filette. Si prevede la riapertura entro febbraio.

Lungo la SP 28/a, i lavori sono finalizzati alla riapertura del tratto tra Montecorvino Rovella e alcuni nuclei abitati periferici dello stesso comune. Anche in questo caso la riapertura è prevista entro febbraio.

Lavori di somma urgenza anche sulla scarpata stradale franata all’inizio della SP 350 all’Innesto con la Provinciale 29 tra Olevano sul Tusciano ed Eboli. C’è sul posto un senso unico alternato.

Altri lavori sono in corso sul SP 105 a seguito di una frana nel territorio di San Mango Piemonte verso Castiglione del Genovesi. I lavori finora hanno consentito la riapertura della strada a senso unico alternato. Si prevede l’ultimazione entro il mese di aprile.

Lungo la Strada Regionale 18 nel comune di Vietri sul Mare, si lavora tra Vietri sul Mare e Cava Dei Tirreni. Attualmente, la viabilità è stata ripristinata tranne un lieve restringimento. Ultimazione prevista anche qui entro febbraio.

Lavori in corso per emergenza frane anche sulla Strada Regionale 373 a Ravello nei pressi della galleria. Gli interventi, finora, hanno consentito la riapertura in sicurezza a senso unico alternato del tratto di strada di collegamento tra Ravello Capoluogo con la Località Castiglione, e con Amalfi e Scala. I lavori sono sospesi in attesa della messa in sicurezza del costone sovrastante.

Sulla Strada Provinciale 2 a Corbara, finora i lavori hanno consentito la riapertura in sicurezza a senso unico alternato del tratto di strada di collegamento tra Corbara con i Comuni della Costa D’Amalfi. I lavori proseguiranno con la messa in sicurezza definitiva.