Stephen Bern si rivolge a un terapista a Meghan Markle dopo il funerale di Elisabetta II

Il dubbio è lecito? Specializzato in teste coronate, Stefan Bern ha mancato un colpo della cerimonia ufficiale tenutasi all’Abbazia di Westminster il 19 settembre. Lì, le famiglie reali di tutto il mondo si sono riunite per salutare Elisabetta II, 96 anni e sette decenni sul trono. Il francese ha espresso in privato la sua opinione su una delle sequenze più commentate in questo giorno di lutto.

Se le lacrime della principessa Charlotte, 7 anni, non hanno mancato di disarmare qualcuno, allora le lacrime di Meghan Markle una volta si sono spezzate. La duchessa, vestita di nero e di occhi fumosi, lasciò cadere una lacrima all’interno della chiesa. “Ci riserviamo l’affetto di Meghan Markle, però, e le sue piccole lacrime. Ora, probabilmente è anche un’ottima attrice” lascia il presentatore Madame Figaro, Chiaramente discutibile.

Stefan Bern è tornato anche sulla rivalità tra l’americana e Kate Middleton, le sue nemiche fedeli durante il suo periodo nella famiglia reale britannica. “Non direi che erano cordiali l’uno con l’altro, ma comunque, in prima linea, non c’è più quell’animosità, quella sfiducia che sentivamo una volta. Ho scoperto che ‘c’era un buon rapporto tra loro'”Casseruola.

Meghan Markle e il principe Harry hanno ora trovato gli Stati Uniti e la loro villa di lusso a Montecito.