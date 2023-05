Eurovision 2023: secondo giorno di prove

Secondo giorno di prove a Liverpool! Dieci nuovi candidati al Crystal Microphone saliranno sul palco dell’Eurovision oggi per la prima volta, per preparare la loro scenografia, testare gli effetti visivi e lavorare sul loro lavoro fotografico. Queste sessioni si terranno in loco a porte chiuse. Ogni delegazione sarà seguita da una conferenza stampa.

Cari lettori, ora potete seguirci sul nostro canale TikTok Seguendo questo link Dove verranno trasferite le scene da queste prove. Questo secondo giorno Michael seguirà.

Ecco gli orari di lunedì 1 maggio, che riguardano i paesi al termine della prima semifinale e gli altri all’inizio della seconda semifinale (orari e modalità sono soggetti a variazioni):

11:30-12:00 Israele

12:10-12:40 Azerbaigian

12:50-13:20 Repubblica Ceca

13:30 – 14:00 Paesi Bassi

fermare

15:10-15:40 Finlandia

15:50-16:20 Danimarca

16:30-17:00 Armenia

17:10-17:40 Romania

17:50-18:20 Belgio

18:30-19:00 cippatrice

Questo articolo verrà aggiornato man mano che gli esercizi procedono. Qui troverai i commenti della redazione.

Vi auguriamo già una buona giornata. Buona visione e soprattutto fateci sapere le vostre impressioni e feedback!

Israele

Noa inizia il suo spettacolo in una grande scatola illuminata da luci stroboscopiche e le telecamere fanno una panoramica. È accompagnata da cinque ballerini vestiti con costumi neri e rosa. Il lavoro delle telecamere sembra essere molto accurato. Alla fine, Noa si toglie i pantaloni per rivelare un vestito più sexy e conclude lo spettacolo sotto una pioggia di fuochi d’artificio, mentre esegue una danza simile alla clip.

Azerbaigian

Toral e Turan sono al centro della scena su una piattaforma a forma di cuore. Indossano un abito verde per uno, viola per l’altro e, naturalmente, hanno le chitarre. L’arredamento è composto da luci e toni che cambiano con discrezione. Non c’è nessun grande trucco da segnalare.

Repubblica Ceca

A differenza di quanto visto finora, i Vesna sono diversi nel loro abbigliamento: indossano abiti e pantaloni rosa, ma ognuno ha anche una lunga treccia. Questa volta non hanno i loro strumenti con sé, dato che eseguono tutti insieme la loro coreografia. L’arredamento mostra una ragnatela dietro la quale le mani cercano di muoversi. Vengono mostrati alcuni testi.

Olanda

Mia e Dionne sono in piedi su una piattaforma rotante e anche loro si muovono. Il modo in cui viene girata la performance gioca con la prospettiva. Indossano abiti a righe nere. Il decoro sullo sfondo proietta un alone di luce, mentre il fumo riempie il palcoscenico.

Finlandia

L’ouverture dell’UMK è parzialmente conservata: Käärijä indossa il suo muscoloso bolero verde, e i quattro ballerini vestiti di rosa rispondono, ma solo dalla seconda strofa. Prima di allora, enormi ombre di Kaarija vengono proiettate sugli schermi. Il box ring di legno non c’è più, ma piuttosto un’enorme scatola che si trova sul palco e il rapper si arrampica su di essa. La danza, il bruco, è conservata, ma in una forma leggermente diversa. Tutto finisce con un sacco di fuochi d’artificio.

Danimarca

Qualcosa di nuovo dal Dansk Melodi Grand Prix: Reiley sviluppa una struttura girevole a tre pezzi: ogni pezzo si illumina di un colore diverso quando lo attraversa, mostra immagini come nuvole e cuori, termina la sua performance, si avvicina al pubblico…

Armenia

La bruna inizia la sua performance sdraiata su una struttura inclinata situata nella pedana centrale, su cui vengono proiettate delle immagini. È tutto buio intorno a lei, e poi si alza, e poi mentre la sua storia inizia a rappare, il palco si spegne e le luci della stanza si accendono.

Romania

Così Tudor spiega DGT in una versione audio durante il primo minuto. Indossano tutti abiti gialli (ha i calzini di Pikachu!), e all'inizio si esibiscono da soli con la chitarra, ma in seguito saranno raggiunti da un ballerino. Lo sfondo è sul lato dello schermo all'inizio, postando uno sfondo blu o immagini di lava che scorre (con due donne in bianco, di proporzioni un po' strane). Lo schermo diventa chiaro alla fine.

Belgio

Gustav indossa il rosa e il bianco. Inizia su una pedana attaccata a una scala che fu Iil, e sarà utilizzata anche dai suoi tre autori in nero che la accompagnano. Un ballerino occupa un palcoscenico circolare. Nella parte posteriore, lo schermo trasmette immagini di ballerini gay, come nell'Eurosong e nel filmato.

cippatrice

Andrew è solo sul palco, vestito di nero nel backstage. Attorno, l'arredamento cambia dall'acqua al fuoco, con vere e proprie fiamme infuocate alla fine. Tutto è molto semplice, la componente principale della performance cipriota è la performance vocale di Andrew.

con

Risultati abbastanza positivi oggi. Nella prima semifinale, Israele ha dimostrato di non aver detto l'ultima parola. La Finlandia ha leggermente rielaborato il suo programma per ottenere un risultato all'altezza delle aspettative. L'Olanda ha uno spettacolo teatrale che fa bene il lavoro, e resta da vedere se la canzone sarà in grado di raggiungere un pubblico. La Repubblica Ceca ha scelto qualcosa di concettuale, fallo o fallo, e a dire il vero l'idea di vittoria non sembrava più fattibile. Infine, l'Azerbaigian ha scelto di giocare sobriamente, il che probabilmente non aiuterà, quegli scommettitori non credono nella qualificazione.

Nella seconda semifinale, la Danimarca è stata sorpresa da una messa a punto molto accurata, a dimostrazione del fatto che i danesi vogliono aggiudicarsi le qualificazioni. Anche l'Armenia convince grazie alle sue previsioni, mentre Belgio, Cipro e Romania si affidano al talento degli interpreti per alzare il proprio livello di performance. La scommessa sembra vincente nelle prime due, per il rumeno invece, che si tratti della canzone o delle strane scelte nel visual, il passaggio alla finale sembra definitivamente azzeccato.

E tu, cosa ne pensi delle prove di oggi? Condividi la tua opinione nei commenti!

Credito fotografico: Corinne Cumming e Sarah Louise Bennett per EBU

Scritto da: Lollo Il primo del 2023.

Aggiornato da: Kris.B il nostro editore e2 maggio 2023.

