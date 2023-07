Campionato professionisti: l’Olanda priva i Red Lions del titolo

FIH Pro League (ing.)

Belgio – Olanda 2-4

Belgio : svanire. Stockbroekx, Van Doren, Luypaert, Hendrickx; Denayer, Kenna e Wiggins; Onana, T.; Stockbroikx, Van Opel; Louis van Oost, Van Disel, de Slover, Domaine, Ghislain, Charlier

Olanda : Nero. Balk, van Dam, T. Brinkman, Wortelboer, Hoedemakers, Bijen, van Heijningen, Janssen, Blok, de Vilder; Boyce Ringa, Middendorp, c. Brinkman, de Mol, Peters

il revisore : MM Madden (Eco) e Mme S. Wilson (Eco)

carta verde : 13e Middendorp

Obiettivi : 6° van Dam (0-1), 19° Hendrickx sul pc (1-1), 21° Janssen sul pc (1-2), 26° Brinkman (1-3), 32° Hendrickx sul pc (2-3), 47° Burkhardt (2-4)

Calcio d’angolo Belgio 2/4 e Paesi Bassi 1/2

E i belgi, che a gennaio hanno ceduto il titolo mondiale alla Germania, hanno lasciato una possibilità per una seconda finale sei mesi dopo. Certo, vincere la Pro League non ha alcun valore, ma i Lions sono caduti due volte in una settimana contro una squadra più forte di loro. Per ora, i Paesi Bassi stanno facendo un ulteriore passo avanti. Non sono i numeri uno a livello globale per caso. Tra tedeschi, olandesi e belgi, l’Europeo di agosto a Mönchengladbach si preannuncia entusiasmante.

Durante la prima metà di questa finale, l’Olanda si è classificata al primo posto. Prima hanno approfittato di un errore di De Sloover per segnare per primi su cross di Van Damme. Sono stati poi aiutati da due errori nella posizione difensiva. Inizialmente, Stockbroekx ha dovuto rinunciare al PC convertito da Janssen. Al terzo gol, Balk è stato dimenticato sulla linea di fondo poiché Brinkman era solo sul secondo palo. Nel gioco, i due migliori paesi del mondo erano uguali. Sul lato belga, Hendrix ha segnato un gol che ha premiato 10 minuti. All’intervallo, il bilancio è rimasto deludente nel clan Reds.

La reazione è calata rapidamente nel secondo periodo. Onana è stata perfetta per tirare in ballo il quarto PC belga. Hendrickx in giro. I Reds hanno dominato tutto il terzo quarto, come quell’azione terminata con una deviazione di Onana al 41′: il pallone ti volava troppo vicino. La suspense è volata su questo servizio quando Burckhardt è uscito dal nulla a 13 minuti dalla fine.

Questa sconfitta costringerà i belgi a trovare nuove soluzioni per affrontare la sfida olandese sei settimane prima dei Campionati Europei.

A causa delle due sconfitte contro il numero uno del mondo, i belgi hanno concluso la stagione al secondo posto. La cosa principale era altrove. I giovani hanno preso una taglia XXL come Onana o Van Dessel.