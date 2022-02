La FIFA e l’UEFA suspendent équipes nationales et club russes de leurs compétitions

La Fédération internationale de football (FIFA) e l’Union des association des fédérations européennes de football (UEFA) ont annoncé conjointement lundi avoir suspendu, “jusqu’à nouvel ordre”, les équipes nationales et les club russes de en leurs, à l ‘invasione russa in Ucraina. Cette décision devrait donc très probablement empêcher la Russie de participer au Mondial 2022, dont les barrages sont prévus en mars. “À la suite des décisions initiales prises by le Conseil de la FIFA et le comité exécutif de l’UEFA, qui prévoyaient l’adoption de mesures supplémentaires, la FIFA et l’UEFA ont partecipazioni ensemble décidé de suspendre toutes russes de toquipes aux compétitions de la FIFA et de l’UEFA jusqu’à nouvel ordre, qu’il s’agisse de sélections nationales ou d’équipes de club’, ont écrit les deux instances dans leur comunicato.

“Le football est ici total entreement uni et en plein soutien envers toutes les personnes touchées en Ukraine. Les deux présidents espèrent que la situation en Ucraina s’améliorera significantment et rapidement afin que le football puisse à nouveau être pa tixé de et’ uni les persone.”

Les Russes, hôtes du dernier Mondial en 2018, devraient donc être disqualifiés des barrages de la prochaine edition, qu’ils doivent disputer fin mars avec un billet en jeu pour le tournoi au Qatar prévu fin 2022 (18-18 novembre). Ils sont censés affronter la Pologne le 24 mars, mais les Polonais ont répété à plusieurs riprende qu’ilsraient de le disputer, même sur terrain neutre.

La sélection féminine russe ne pourrait pas non plus jouer l’Euro en Angleterre, en juillet. Le Spartak Moscou, dernier club russe si impegnano in Coupe d’Europe cette saison, est lui aussi exclu. Le club moscovite devait défier, le 10 mars, Leipzig en huitièmes de finale de l’Europa League, ce qui propulse les Allemands directement en quarts.

L’UEFA ha incontrato un terme à son partenariat avec l’entreprise russe Gazprom

L’UEFA a décidé de mettre un terme à son partenariat avec l’entreprise russe Gazprom “dans toutes les compétitions”. L’Unione delle associazioni europee di calcio l’annoncé lundi. Cette decisione è la conseguenza dell’invasione dell’Ucraina per la Russia. “La decisione prend effetti immédiatement et couvre tous les accordi esistenti, y compris la Ligue des Champions, les compétitions d’équipes nationales de l’UEFA et l’Euro 2024”, un annoncé l’instance.

Le géant russe du gaz, base a Saint-Pétersbourg, è l’uno dei principali sponsor della UEFA depuis 2012. Le contrat, prolongé en 2021, è stato stimato a 40 milioni di euro per un selon des médias spécialisés.

Gazprom a égallement donné son nom au stade de Saint-Pétersbourg, o se sont déroulés plusieurs match de l’Euro l’été dernier. Ce stade s’est vu ritirarer, vendridi passé, l’organizzazione della finale di campionato della Ligue des champions, relocalisée en France il 28 maggio.

Plus tôt dans la journée, il club allemand de Schalke 04 avait égallement décidé de rompre son contrat avec Gazprom. Samidi, il club avait effacé il nome dell’impresa russa da ses maillots pour sa rencontre de championnat.

Réponse de la Fédération russe, qui piangere à la “discriminazione”

La Fédération russe de football a dénoncé lundi une mesure “discriminatoire” apre l’esclusione dalla squadra nazionale della Coupe du monde 2022 in reazione all’invasione dell’Ucraina per Moscou.

Dans un communiqué, la fédération dit être “en désaccord total avec la décision de la Fifa et de l’UEFA de suspendre les équipes russes” et estime que cette mesure “aura un effett discriminatoire sur un grand nombre de sportifs, îs’ d’ d’employés de club ou de la sélection nationale”.