Stefan Plaza spiega ai suoi colleghi: “Non sono violento”.

Stefan Plaza è stato accusato di violenza domestica da diversi ex partner. È stato messo in custodia di polizia, interrogato e posto sotto controllo giudiziario. Sarà in attesa di processo alla fine dell'estate. Lui nega le accuse contro di lui. Lo ha detto la scorsa settimana in un messaggio pubblicato su Instagram dopo che la procura lo ha ascoltato. “Sappi che ogni tempesta è una sfida. Alcuni sono più lunghi di altri. Ma ho imparato che alla fine splende sempre il sole.Ha espresso la sua soddisfazione per aver finalmente potuto spiegare la sua posizione agli inquirenti e la convinzione che l'intero caso non sarà altro che un lontano ricordo.

RTL TVI parla del futuro della programmazione di Stéphane Plaza Martedì ha parlato in video con i dipendenti della rete di agenzie Stéphane Plaza Immobilier delle accuse contro di lui, riferisce PurePeople. Ha ammesso di essere stato molto colpito da ciò che gli è accaduto e, ancor più, dal danno collaterale causato ai suoi colleghi. Circolano già voci sulla solidità finanziaria della sua attività. Ha insistito per tenerli lontani. “Mi scuso profondamente per questo. Per questo ti darò comunque qualche dettaglio, per essere completamente trasparente.Ha detto loro, secondo il sito, prima di rassicurarli che il suo gruppo era in buone condizioni. Ha inoltre dichiarato di essere innocente, di essersi arreso a tutti i compiti investigativi che gli erano stati richiesti e di non aver cambiato sin dall'inizio la sua versione dei fatti. ““Non sono un uomo violento.” Egli ha detto.