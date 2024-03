“Top Chef”: 10 anni fa, ricordate questo chef che fu proclamato vincitore prima della finale

Capo supremoÈ sacro. Comunque per gli amanti della cucina lo show di M6 viene trasmesso anche qui da RTL TVI. In redazione, nella sezione MAGA che copre i telegiornali, camminiamo sulle uova ogni volta che si parla di programma. Si tratta di scegliere le parole, ordinandole con cura e, soprattutto, non rivelare nulla di ciò che si sa se per caso si sa più di quanto è già stato trasmesso. Non c'è bisogno di spoilerare nessun altro, sarà sicuramente una partita da urlo.

Top Chef: Arnaud, il candidato belga, brilla già prima dell'inizio dello spettacolo E anche se lo spettacolo va effettivamente in onda, devi fare affidamento sui ritardatari che lo guarderanno in modalità replay, il che rende il compito ancora più complicato. In breve, non siamo mai lontani dal commettere errori con i nostri colleghi. Torpedo stagione 4 Capo supremoPiace I migliori pasticceri, Ko Lanta Altri spettacoli di questo tipo non avranno lo stesso sapore se conosci il risultato in anticipo. Ciò significa che 10 anni fa, il produttore e conduttore televisivo di un concorso di cucina dovette strapparsi i capelli quando uno degli chef, chiaramente molto emozionato e un po' distratto, rivelò sui social il nome del vincitore prima della finale! Noelle ha vinto Top Chef? quello Qui Ciò ha rinfrescato i nostri ricordi del momento in cui la nuova stagione del famoso programma M6 ha mosso i primi passi su RTL TVI. La rivista ricorda l'anno 2013 e lo sfortunato chef che ha commesso questo terribile errore. Il suo nome era Christopher Hache. Ha lavorato in precedenza a Bristol e si è affrettato ad annunciare con orgoglio su Twitter che Naoëlle d'Hainaut (una star dal 2019!), che lavora nel suddetto ristorante, aveva vinto lo spettacolo e che nel frattempo si era dimessa dalla sua posizione. Tutto questo quattro giorni prima della trasmissione della finale Capo supremo… READ Potremmo dover presentare un reclamo formale. Brian Debusche, francese di Namur di Top Chef 2024: “Se non fai nulla perché hai paura, non farai mai nulla nella tua vita.” Bel successo di pubblico nonostante tutto Molta rabbia da parte degli spettatori frustrati dal loro deterioramento e dal disastro dell'M6 chiaramente temuto per i suoi fan. Il canale si è affrettato a smentire l'informazione che aveva appena rovinato la quarta stagione della competizione. Tuttavia, fu Noelle a vincere quell'anno. Arnaud Münster, nominato Top Chef e da bambino si è messo nei guai: “All’età di 12 anni sono andato in collegio a Bruges per inseguire il mio sogno”. Piccola causa, grandi implicazioni per la serie? Nemmeno. Il 29 aprile 2013, l'incoronazione di Noel è stata vista da 4,3 milioni di telespettatori, un record per la stagione. Certo, era 1 milione di dollari in meno rispetto alla stagione precedente, ma è stato un risultato piuttosto solido rispetto alle prime due stagioni. Ed è stato chiaramente migliore del pubblico nelle finali successive.