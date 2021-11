“Stavo cercando di salvare la mia famiglia”: cosa ha nascosto il principe William a Kate Middleton

Questo giovedì 25 novembre, in una conferenza sulla salute mentale per i servizi di emergenza della Royal Institution, il principe William ha rivelato il suo passato nella ricerca e salvataggio della Royal Air Force. Ha parlato della tensione e della tensione ed è stato particolarmente affascinato dal fatto che stesse nascondendo ciò che stava attraversando da Kate Middleton.

Giovedì 25 novembre si è svolta la Conferenza della Royal Foundation sulla salute mentale nei servizi di emergenza. All’evento, il principe William ha tenuto un discorso in cui ha parlato del suo incarico come pilota di ricerca e soccorso nella Royal Air Force.

Parlare di “Tensione e tensione” Quello che ha vissuto durante la sua carriera militare, il Duca di Cambridge ha raccontato quello che stava affrontando in quel momento. “Ricordo lo stress che ho provato quando sono stato salvato in circostanze difficili, e il risultato a volte è stato tragico., Egli ha detto. Ricordo di essere stato solidale con la mia squadra, che è sempre stata unita per dare il meglio di sé condividendo l’onere delle responsabilità”.

Il principe William ha anche condiviso come si è sentito quando è tornato a casa. Ha ammesso che gli è capitato di nascondere delle cose a Kate Middleton: “Ricordo di essere tornato a casa con lo stress e la tensione della giornata in testa e di aver cercato di salvare la mia famiglia da ciò che ho visto”.

Per aiutare coloro che gli succedettero, il principe William annunciò il lancio di luce blu insieme, una serie di azioni volte ad assistere chi opera in prima linea.