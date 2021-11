Dune sta diventando uno dei 10 migliori film dell’anno al botteghino degli Stati Uniti

Duna Conferma il suo successo superando un nuovo traguardo al botteghino statunitense: entrare nella Top 10 Games del 2021, davanti a Godzilla vs. Kong però e HBO Max.

È un bel destino che prende forma DunaÈ riuscita a superare contrattempi e difficoltà. Mentre la Warner all’ultimo minuto, sotto la pressione del regista e co-produttore dello studio Legendary, ha accettato di poco di far uscire il film nelle sale (e senza rinunciare a un’uscita simultanea su HBO Max), è stato un innegabile successo al botteghino internazionale. La vera prova, però, è stata la capacità di farlo Denis Villeneuve per attirare il pubblico americano, E se sapevamo già che questo test è stato un successo, oggi apprendiamo che è stato più del previsto e in un modo molto positivo.

Va tutto bene gesserit per Dune

Dune ha appena superato i 100 milioni di dollari raccolti al botteghino statunitense, che sembra relativamente basso rispetto ai soliti numeri pre-pandemia per una produzione di queste dimensioni, ma oggi è un risultato notevole. Prove concrete: tanto, Duna Debutta nella lista dei migliori 10 punteggi migliori del 2021 al botteghino degli Stati Uniti, poco prima Godzilla contro Kongche si ritrova buttato fuori dall’ordine.

Sicuramente il prossimo concorrente diretto viaggio nella giungla Sembra impossibile a questo punto recuperare i suoi 116 milioni di dollari, ma Duna Dovresti continuare a guadagnare qualche milione in più durante questa festa del Ringraziamento (in particolare grazie alla riedizione in IMAX) completando così un percorso che molti pensavano impossibile anche un anno fa (ricordate questa primavera, o Godzilla contro Kong Produrre accuratamente l’evento). Tanto più che non dobbiamo dimenticare che è necessario anche tener conto dello sfruttamento nella trasmissione su HBO Max, i cui numeri sono tenuti segreti ma si dubita del suo successo.

Te l’avevo detto che ci sono delle spezie da fare

In breve, quando Duna Passato per uno dei film più venduti dell’anno e uno dei più disturbati dal Covid, ha dovuto rinunciare alla sua prima uscita natalizia e ritardarla di quasi un anno, e si è rivelata una delle migliori offerte dell’anno . Purtroppo odiamo farlo ma dovremo moderare il nostro entusiasmo: sta alla larga dalle locomotive tipo 2021. Shang Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli dove Morire può aspettare. A proposito, non mi illudo: Duna Non rimarrà a lungo in questi primi dieci e probabilmente verrà eliminato in un batter d’occhio Spider-Man: Non c’è spazio per casa. La gioia dei fan rimane, tuttavia: Duna È già un successo. E chissà se non ci saranno più Oscar?