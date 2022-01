“Mi iscriverò a Koh Lanta”

Pubblico laterale, poco seguito: solo 215.000 spettatori in media. Un grado insoddisfacente di squisita novità. Peccato, perché RTL ha sviluppato i mezzi per questa produzione belga. Non sono sicuro se RTL-TVI verrà lanciato nella stagione 2! Per noi Scofid guarda alla sua vittoria.

Come hai reagito dopo la tua vittoria?

piacere mio. Non pensavo che sarei andato alla vittoria. Fin dal primo giorno, ho sospettato di essere un traditore mentre ero un credente. Il mio stesso corpo non era a mio favore.

Ho preferito condividere il lingotto con Pholien, un altro vincitore. perché ?

Volevo mantenere i miei valori di “fedele” e non tradire un amico nel gioco. Dal secondo giorno, ho creato un’alleanza con Pholien. Ho dato la mia fiducia e lui mi ha dato la sua fiducia in modo che non potessi tradirlo nemmeno per denaro. Sono una persona di parola.

Sei rimasto sorpreso quando hai scoperto chi sono i tre traditori?

No, non proprio. Il secondo giorno, io e Volian trovammo più o meno i traditori. Non abbiamo voluto svelarli direttamente, perché abbiamo rischiato che ci spazzassero via. In questo gioco, ogni uomo è per se stesso. I Credenti devono andarsene se vogliamo vincere la gara.

Durante la partita, hai lanciato una fionda contro Maud, che è stata eliminata perché pensavi fosse una delle traditrici. Ma ti sbagliavi. Era religiosa! Oggi ti penti ancora di essersene liberato?

Onestamente, ho chiesto scusa agli spettatori ma alla fine non me ne pento affatto. Volevo eliminarlo perché è una persona molto strategica. Ha vinto Koh Lanta. Era da eliminare.

Cosa ti porti via da questa esperienza?

È stata un’esperienza molto difficile mentalmente. Abbiamo dormito meno e abbiamo dovuto pensare molto. Era molto difficile individuare i traditori, perché le persone sanno mentire.

Cosa farai con i soldi che guadagni?

Di recente ho aperto un negozio di tatuaggi. Mi è costato un sacco di soldi. Quindi, con quella cifra, potrò ricostituire un po’ i fondi.

Hai altri desideri televisivi?

Mi piace fare “Koh-Lanta” perché è così impegnativo. Amo il lato strategico del gioco e ho intenzione di iscrivermi al casting.