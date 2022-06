Stato di avanzamento 2 giugno PlayStation, informazioni da ricordare – Breakflip

Questo giovedì, 2 giugno, è stato trasmesso State of Play e sono stati rivelati diversi giochi. Quindi ti forniremo le versioni da ricordare su PS4 e PS5.

Molti giochi sono previsti nei prossimi mesi e anni e alcuni sono stati rivelati Questo giovedì, 2 giugno, durante la conferenza sullo stato di avanzamento Da Stazione di gioco.

Molti titoli hanno segnato la loro data di uscita con un trailer, quindi vi forniremo un elenco di annunci da ricordare sui giochi che appariranno su PS4, PS5 e anche su PC.

Quali annunci dovresti ricordare da State of Play il 2 giugno?

Come vi abbiamo spiegato in precedenza, sono stati svelati molti giochi o fornite nuove informazioni ed ecco tutti i giochi importanti che verranno mostrati sulle console PlayStation.

Final Fantasy 16

Senza dubbio uno dei giochi più attesi, Square Enix ha approfittato dello State of Play per mostrare un nuovo trailer che presenta le citazioni, ma anche Final Fantasy 16 uscirà nell’estate del 2023.

Resident Evil 4

Il grande annuncio di questo stato di avanzamento è l’arrivoUna nuova versione di Resident Evil 4 su PS5 E anche la data di uscita era durante la promozione, quindi sarà da 24 marzo 2023 che RE4 sarà riproducibile.

Protocollo Callisto

Non c’è dubbio che l’annuncio improvviso di questo stato di avanzamento sia il rilascio 2 dicembre del Protocollo di Callisto, un gioco che delizierà i fan dei giochi horror, in particolare Dead Space. Questo titolo è previsto per PS4 e PS5, ma anche per PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

randagio

Stray, il gioco che ti mette nei panni di un gatto arriverà presto su PC, PS4 e PS5. Gli sviluppatori del titolo, lo studio francese BlueTwelve Studio, hanno approfittato di questo stato di avanzamento per presentare Data di uscita prevista per il 19 luglio. Come l’hanno annunciato Stray sarà giocabile gratuitamente Per gli abbonati PS + Extra e Premium.

Marvel’s Spider-Man rimasterizzato

Una versione rimasterizzata di Marvel’s Spider-Man sarà disponibile dal 12 agosto su PC Come affermato durante lo stato di avanzamento.

Combattente di strada 6

L’ultimo annuncio da ricordare è l’annuncio di una finestra di lancio per Street Fighter 6 che uscirà nel 2023 su PC, PS4 e PS5. Il gioco ha anche rivelato nuove modalità di gioco come “un viaggio intorno al mondo” Che ti permetterà di affrontare combattenti di tutto il mondo e “Centro di battaglia” Che fornisce un’area in cui i giocatori possono competere in modo amichevole.

Infine, non dimenticarlo I tre nuovi abbonamenti PlayStationPS+ Essential, Extra e Premium saranno disponibili dal 22 giugno.