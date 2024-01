Stati Uniti: un uomo irrompe nella Corte Suprema del Colorado e apre il fuoco

Martedì la polizia locale ha riferito che un uomo armato ha fatto irruzione nell'edificio della Corte Suprema del Colorado, aprendo il fuoco e causando danni significativi prima di essere arrestato.

La polizia del Colorado, negli Stati Uniti occidentali, ha affermato che questa corte ha recentemente dichiarato che Donald Trump non è idoneo a candidarsi alla presidenza dello stato, ma il legame con la sparatoria non è stato dimostrato. I fatti sono accaduti a Denver nella notte tra lunedì e martedì: l'uomo, la cui identità non è stata rivelata, si è trovato coinvolto in un incidente stradale, durante il quale ha puntato la pistola contro un altro automobilista. Ha poi sparato alla finestra dell'edificio della Corte Suprema, minacciando una guardia di sicurezza disarmata. La polizia ha detto che il sospettato è avanzato fino al sesto piano dell'edificio, dove ha aperto il fuoco più volte.

Si è consegnato alle forze dell'ordine circa due ore dopo. “I danni all'edificio sono notevoli e diffusi. Il caso è ancora in corsoLa polizia ha detto che non sono stati segnalati feriti.Al momento, si ritiene che non sia correlato alle precedenti minacce contro i giudici della Corte Suprema del Colorado.” lei ha aggiunto.

Il 19 dicembre 2021, la Corte Suprema del Colorado ha dichiarato che Donald Trump non era idoneo alla presidenza a causa della sua presa di posizione durante l'assalto al Campidoglio di Washington il 6 gennaio 2021. Questa decisione, che ha suscitato shock, è stata seguita da un'altra simile decisione presa dallo stato americano. . Maine il 28 dicembre. Nei prossimi mesi la Corte Suprema degli Stati Uniti, la più alta corte del paese, sarà chiamata a pronunciarsi sulla questione.