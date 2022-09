Mobilitazione russa: Putin ammette gli errori e chiede di “correggerli”

La mobilitazione era rivolta a 300.000 riservisti, ma gli anziani, gli studenti oi malati affermano di essere stati mobilitati.







coppia AFP

Pubblicato il 29/09/2022 alle 21:48 Tempo di lettura: 2 minuti



IlGiovedì il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto una “correzione degli errori” nella mobilitazione in corso della Russia per attaccare l’Ucraina, poiché il risentimento cresce per il caotico richiamo delle reclute.







I media ei russi sui siti di social network hanno riportato casi di mobilitazione di anziani, studenti, pazienti o coscritti che non hanno esperienza militare. La mobilitazione ha portato anche allo scoppio di manifestazioni e alla fuga di migliaia di uomini all’estero. Questa mobilitazione solleva molte domande. “Dobbiamo correggere tutti gli errori e assicurarci che non si ripetano di nuovo”, ha detto Putin durante un incontro video con il suo Consiglio di sicurezza, trasmesso dalla televisione russa.

Il presidente ha osservato che la chiamata a genitori di famiglie numerose, persone con malattie gravi o anche anziani, tutti casi che dovrebbero essere esclusi dalla legge. “Se qualcosa va storto, dovrebbe essere corretto e coloro che sono stati convocati senza una buona ragione dovrebbero essere rimandati a casa”, ha sottolineato Putin.

Lunedì, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha ammesso “errori” in questa mobilitazione, che dovrebbe riguardare 300.000 riservisti con esperienza militare o abilità utili, come i conducenti di camion pesanti.

Più di 2.400 persone sono state arrestate durante le manifestazioni contro la folla in Russia da quando è stato annunciato il 21 settembre, secondo l’organizzazione specializzata OVD-Info.

Molti russi hanno anche scelto di fuggire dal Paese, causando lunghe code ai confini di Georgia, Kazakistan, Mongolia e Finlandia. Anche i voli sono stati colpiti dalla tempesta.