I partecipanti al Burning Man Festival americano non sono così vulnerabili come sono, non tornano, non lasciano il sito, non lo installano nel deserto del Nevada, perché forte pluies ayant trasforma il luogo nel champ de bouquet e obbliga gli organizzatori a la fine, le porte.

“I cancelli e l’aeroporto di Black Rock City (nome della località, ndr) rimangono chiusi e tutte le operazioni di ingresso e uscita sono rinviate fino a nuovo avviso.“, l’uomo in fiammeConserva acqua, cibo e carburante e trova un riparo caldo e sicuro“.

La polizia dello stato occidentale del Nevada, negli Stati Uniti, sta indagando sulla morte avvenuta sabato durante un festival alternativo del Burning Man nel deserto, che le forti piogge hanno trasformato in un campo di fango.

“Durante questo episodio di forte pioggia si è verificato un decessoLo ha detto in un comunicato l’ufficio dello sceriffo locale, senza fornire ulteriori informazioni ai media presenti sul posto.

A causa della forte pioggia.”la spiaggia“, l’enorme lungomare caratteristico della manifestazione è diventato impraticabile. Se la pioggia dovesse cessare in giornata, dovrebbe ritornare domenica, ultimo giorno del festival, mentre le temperature notturne da sabato a domenica dovrebbero abbassarsi di circa 10 gradi. Sempre secondo al calcolo degli organizzatori.