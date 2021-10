Stati Uniti e Southwest Airlines respingono il divieto del Texas sugli ordini di vaccinazione

Biden ha affermato che la direzione ha “lasciato ai datori di lavoro una scelta irragionevole come violare i regolamenti federali o perdere i loro preziosi dipendenti” e che l’ordine del governatore è stato “applicato dalle forze dell’ordine statali e locali”.

Martedì scorso, un giudice federale del Texas ha imposto una moratoria Ordine United Airlines ha dichiarato che non metterà in congedo non retribuito alcun dipendente esente vaccinato. L’ordinanza del tribunale non si è pronunciata sul merito del caso, ma ha affermato che avrebbe concesso più tempo per esaminare l’ingiunzione preliminare. L’ordinanza è valida fino al 26 ottobre.

In Florida, un altro stato con il governatore che ha combattuto contro gli ordini sui vaccini è stato il Dipartimento della Salute Emesso un avviso di violazione Alla contea di Lione, che include Tallahassee per aver violato il divieto del “passaporto dei vaccini” nello stato.

Il dipartimento ha detto in una dichiarazione martedì che 700 dipendenti governativi devono essere vaccinati e la contea sarà multata di quasi 3,6 milioni di dollari per aver licenziato 14 persone. Il governatore Ron Desantis ha dichiarato: “I floridiani devono proteggere la loro capacità di prendere le proprie decisioni su quali colpi fare”.