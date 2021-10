Lauren Bobert contrasta il tentativo di Pelosi di vendere l’agenda di Biden

La rappresentante del Colorado Lauren Bobert ha nominato il relatore Nancy Pelosi Nomina fornitori di multiproprietà per vendere il budget del presidente martedì “Fox News Prime Time,” Sostengono che il “popolo americano” non ha “comprato” 5,5 trilioni di dollari nel “percorso rapido verso il socialismo”.

“Riesci a credere al coraggio che dice al popolo americano, non sai nemmeno cosa c’è dentro, ma ti piace?” Bobert ha chiesto in risposta alla dichiarazione di Pelosi Agenda Biden.

“Fancy Nancy vuole che i media vendano i dollari dei contribuenti pagati ai college della Ivy League per l’istruzione universitaria delle famiglie milionarie? $ 200 milioni al parco preferito di Nancy Pelosi, scuse pubbliche del Presidio a milioni di clandestini. Sì… “

Bobert ha sostenuto che questo era il motivo per cui la stampa non ha parlato del budget di Biden.[Biden] Non se ne parla. “”Sapete a quanti eventi pubblici Sleepy Joe ha partecipato oggi per discutere del progetto? Zero. Aveva zero presenze oggi e zero ieri e zero il giorno prima “, ha detto.

“Ho il programma del presidente per oggi. Alle 8:45 del mattino, ha tenuto una conferenza virtuale, e poi alle 10:15 del mattino lo ha definito un limite. E le spese?” Entrambi gli argomenti sul programma del presidente Biden di martedì erano stampa chiusa.

Il tasso di approvazione del presidente Biden è sceso al minimo di un anno del 38%, il più recente è stato del 53% Studio dell’Università Quinnibiac – I Democratici hanno votato peggio di Barack Obama. Numeri deludenti arrivano quando la direzione deve affrontare una serie di problemi interni, tra cui l’immigrazione, l’aumento dei prezzi del gas e, più recentemente, le interruzioni della catena di approvvigionamento.

Clicca qui per scaricare l’app Fox News

“Quando il presidente degli Stati Uniti Trump ha approvato i suoi massicci tagli alle tasse al popolo americano, praticamente viveva in montagna”, ha detto Bobert, e come abbiamo visto tutti, Biden dimostra di non avere la capacità di guidare. Non risponderà nemmeno alle sue chiamate

Sebbene il presidente sia ignorato da un collega democratico, Bobert ha detto al presentatore Jesse Waters che i democratici non saranno responsabili dell’approvazione del disegno di legge, ma i membri del suo stesso partito. “Segna le mie parole”, ha detto, “se queste leggi passano, è perché i repubblicani più deboli sono stati gestiti dai democratici”.