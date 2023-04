Starship, il razzo più grande del mondo, decolla per la prima volta prima di esplodere durante il suo primo volo di prova

L’astronave, il razzo più grande e potente del mondo, è decollato per la prima volta giovedì dal Texas, nel primo volo di prova di questo veicolo sviluppato da SpaceX per i voli sulla luna e su Marte.

In una gigantesca palla di fuoco, questo gigante nero e argento alto 120 metri si è librato nel cielo, che è già un enorme risultato per la compagnia del miliardario Elon Musk, qualunque sia il risultato del test.

Bang o wow? Secondo i team di Elon Musk, i due sono andati di pari passo. Il fatto che il razzo sia riuscito a decollare al proprio ritmo è già un bel risultato. Non si sa ancora cosa abbia causato l’esplosione.

Lo scopo di questo volo di prova era quello di raccogliere quanti più dati possibili per migliorare i prossimi prototipi.

Lunedì il primo tentativo di lancio è stato annullato negli ultimi minuti del conto alla rovescia, a causa di un problema tecnico.

“Questo è il primo volo di un razzo enorme e molto complessoIl capo di SpaceX Elon Musk ha detto domenica, descrivendo il test come “amolto pericolosoQuest’ultimo si è congratulato con i team della sua compagnia giovedì, poco dopo il primo decollo dell’enorme razzo Starship, il più grande del mondo, e ha promesso di condurre un nuovo test “entro pochi mesi”.

“Congratulazioni ai team SpaceX per questo fantastico primo volo di prova!ha twittato.Abbiamo imparato molto per l’imminente test di decollo in pochi mesi“.