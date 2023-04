Mojito, Caïpirinha e altri cocktail dai sapori estivi saranno sicuramente invitati durante gli aperitivi al sole dei prossimi giorni. Ma attenzione! Un rapporto pubblicato oggi dall’organizzazione tedesca Greenpeace ha rivelato la presenza di residui di diversi pesticidi sulla calce prodotta in Brasile e venduta nell’Unione Europea. Un laboratorio autorizzato e accreditato ha analizzato più di 50 campioni di calce acquistati da supermercati e mercati all’ingrosso in Germania, Austria, Belgio, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Svezia, e ha trovato residui di pesticidi in tutti i campioni tranne uno.

Più della metà dei pesticidi scoperti sono considerati altamente pericolosi perché rappresentano una grave minaccia per la salute umana o animale o per l’ambiente. Lo studio è stato condotto in previsione delle discussioni che l’Unione Europea terrà il mese prossimo sull’accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur. Se questo accordo commerciale vedrà la luce, annullerà i dazi doganali sulle esportazioni europee di pesticidi verso i paesi del Mercosur e limiterà il controllo sui prodotti alimentari importati, il che significa un forte aumento dell’uso di pesticidi e, di conseguenza, dei loro effetti nocivi. campioni belgi Tutti e cinque i campioni belgi esaminati hanno mostrato tracce di insetticidi. In uno di essi sono state trovate tracce di imidacloprid. È un neonicotinoide vietato nell’Unione europea a causa del suo danno per le api. “I pesticidi vietati nel nostro Paese stanno quindi tornando nei nostri piatti e rappresentano una minaccia per la nostra salute, avendo causato danni ambientali e sociali nei Paesi del Sud del mondo”, Albany Opry conclude. “Mostra quanto sia imperfetto e ingiusto il nostro sistema alimentare. Dobbiamo spostarlo verso un sistema che rispetti gli agricoltori, l’ambiente e la nostra salute. Il Belgio deve dare priorità al diritto a un’alimentazione sostenibile e di qualità per tutti e garantire che l’UE non ratificare l’accordo UE-Mercosur”. READ Panico all'IKEA Shanghai dopo che un bambino di sei anni è risultato positivo al Covid | Globalismo