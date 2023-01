Blizzard delinea i piani per gli eSport di Hearthstone nel 2023 – Hearthstone

Blizzard delinea oggi i suoi piani per gli eSport Pietra del focolare Nell’anno 2023 tramite un articolo appena pubblicato sul sito ufficiale. In programma ci sono Masters Tour e Lobby Legends, con trasmissioni trovate sia su Twitch che su YouTube. Trovi tutti i dettagli qui sotto!

Quest’anno segnerà Decennio concorrenza su Pietra del focolare. È ora di prepararsi! I festeggiamenti saranno diversi quest’anno, quindi diamo un’occhiata a cosa cambierà negli eSport Pietra del focolare.

Per preparare la stagione 2023, è stato necessario considerare il miglior formato possibile per il nostro programma di gare. Lo scorso autunno, abbiamo iniziato a riprogettare il sistema degli eSport Pietra del focolare Entrando nel suo decimo anno, bilancia le realtà di un panorama di produzione in continua evoluzione, adatta le dimensioni del programma al suo pubblico e determina il modo migliore per consentire ai giocatori di competere. Sebbene il programma 2023 sia più ristretto, la competizione è attiva Pietra del focolare, promette di essere di nuovo eccezionale. Giocatori da tutto il mondo si sfideranno nella speranza di vincere premi e entrare nella Hall of Champions.

Quest’anno sono previsti sette eventi, tra cui tre tornei Seasonal Masters Tour per qualificarsi al Campionato mondiale 2023 e tre tornei Battlegrounds: Lobby Legends. Queste competizioni verranno trasmesse su YouTube e Twitch!

Il posizionamento delle classifiche a intervalli di 3 mesi determinerà la qualificazione per ciascuno di questi eventi. I punti competitivi verranno assegnati ogni mese in base alla classifica e i primi 16 giocatori in classifica si sfideranno nel Masters Tour e nella Lobby Legends. I quattro giocatori con il maggior numero di punti in ciascuna regione riceveranno un invito, seguiti dai quattro con il maggior numero di punti guadagnati indipendentemente dalla regione e dal fatto che gli inviti siano già stati emessi o meno.

Le date esatte per le competizioni non sono ancora state determinate e saranno annunciate nei prossimi mesi.

Periodo di qualificazione per la stagione primaverile: da gennaio a marzo

Torneo primaverile del Masters Tour – aprile o maggio.

Torneo primaverile Battlegrounds: Lobby Legends – maggio.

Periodo di qualificazione per la stagione estiva: da aprile a giugno

Torneo estivo Masters Tour – agosto o settembre.

Torneo estivo Battlegrounds: Lobby Legends – luglio o agosto.

Periodo di qualificazione per la stagione autunnale: da luglio a settembre

Masters Tournament autunno – novembre.

Torneo autunnale Battlegrounds: Lobby Legends – Nov.

Come eventi indipendenti, Battlegrounds: Lobby Legends avrà un montepremi di $ 50.000 ciascuno. I giocatori si sfideranno in modalità standard per cercare di qualificarsi per uno degli otto posti disponibili per il campionato mondiale 2023 e il suo montepremi di $ 500.000. I vincitori di ogni torneo stagionale saranno quindi raggiunti dalla persona con il maggior numero di punti in ciascuna regione e dalle due persone con il maggior numero di punti in totale, indipendentemente dalla regione, da gennaio a novembre. chiedere consiglio Regolamento ufficiale del Masters Tour Da Hearthstone 2023 e Campi di battaglia: leggende della lobby 2023 per maggiori dettagli.

Tra qualche mese avremo maggiori dettagli sulle date degli eventi e sulle qualificazioni, oltre a trasmissioni e bonus di visualizzazione. A presto in ostello!

Istruzioni

Possiamo aspettarci dei Watch Awards quest’anno?

Sì, i premi per la visione verranno distribuiti nel 2023. Condivideremo maggiori informazioni al riguardo prima di ogni trasmissione.

La trasmissione sarà adattata per ogni regione?

Questo non dovrebbe essere il caso in questo momento.

Perché ci sono solo tre tornei Battlegrounds: Lobby Legends?

Ci piace concentrarci su un evento principale di Battlegrounds per espansione.

Perché non ci sono premi in denaro per i tre eventi del Masters Tour?

Dal momento che sarà possibile qualificarsi per il Campionato del Mondo direttamente attraverso la classifica, vogliamo premiare i giocatori più costanti e costanti durante tutto l’anno.

È un segno che Hearthstone è in declino?

Volume degli eSport Pietra del focolare Non è correlato al successo del gioco. Siamo molto entusiasti di condividere contenuti futuri per Pietra del focolare e progetti in corso per i prossimi anni.

Sarebbe possibile qualificarsi per gli eventi Masters Tour in altro modo?

Posso ospitare o ritrasmettere gli spettacoli del Masters Tour e Lobby Legends?

Persone che partecipano a eventi di eSport Pietra del focolare Le ritrasmissioni dei loro spettacoli saranno consentite in differita, a meno che Blizzard non si opponga espressamente. I membri della community selezionati potranno anche riprodurre in streaming i programmi ufficiali di PlayHearthstone. Se desideri richiedere la ritrasmissione, avremo maggiori informazioni in merito in futuro.

Gli eSport di Hearthstone verranno cancellati nel 2024?

Al momento non abbiamo alcuna informazione da condividere riguardo al programma 2024.

È correlato alla diminuzione dei punteggi del pubblico dovuta all’esclusività di YouTube negli ultimi 3 anni?

Il nostro obiettivo è trovare il miglior equilibrio tra i costi di produzione degli eventi di eSport e le dimensioni della comunità interessata alla competizione.

Ora che gli eSport di Hearthstone sono in streaming su Twitch, perché non aumentare il finanziamento della competizione per ricordare ai giocatori?

Non vediamo l’ora di vedere il Masters Tour tornare su Twitch e riunirci con la folla lì. Questo nuovo formato garantisce la sostenibilità del programma per 10 anni di eSport Pietra del focolare.

Lo stop loss è correlato alla perdita del partner cinese NetEase?

No, abbiamo iniziato a ripensare il formato del software ancor prima di sapere che i negoziati con NetEase non avrebbero funzionato. Come annunciato in precedenza, la comunità cinese è importante per noi e stiamo cercando di trovare soluzioni affinché il gioco possa essere nuovamente disponibile in Cina.

I giocatori con sede in Cina possono competere?