Sarah-Lane, partner di Ari Apetan da 3 anni, sostiene l’attore accusato di stupro

Nei giorni scorsi Ari Apetan è stato accusato di stupro. Questo martedì è stato incriminato e posto in libertà vigilata. Questa relazione ha creato molto scalpore perché il 47enne è un noto comico e attore ed è stato coinvolto in grandi successi come “Cosa abbiamo fatto al buon Dio?” “

Se Ari Apetan avesse già avuto l’appoggio di alcune personalità, tra cui Bernard Montell. In “Don’t Touch My Letter”, l’amico dell’attore ha citato anche la moglie di Ari Apetan, Sarah Laine Atlan, che per un secondo non ha creduto alle accuse contro il suo compagno.

« Lo dice, lo dichiara, lo sostiene e non ci crede. Trovo coraggioso dirlo. Ovviamente lei avrebbe gestito male la faccenda perché era un’altra giovane donna che aveva conosciuto nel frattempo, che conosceva già da qualche mese. Così coraggiosamente, ha detto a tutti, a tutti i nostri amici, che sostiene Ari, che non crede in lei e che la trovo molto forte.

“,” ha annunciato Bernard Montell, nel programma Cyril Hanouna.