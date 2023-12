Civilization Road, un gioco belga eccellente ma controverso

Hai bisogno di idee regalo per Natale? Nel 6/8Michel Dufrain vi presenta il gioco da tavolo Path of Civilization, un gioco belga prodotto interamente in Europa, ma controverso. Spiega perché.

È il regalo di Natale perfetto per i giocatori. Con Path of Civilization, gioco da tavolo belga, il suo creatore Fabien Gridel ha affrontato una sfida: prendere un concetto di gioco generalmente più adatto ai videogiochi per creare un gioco da tavolo efficace Da 2 a 5 giocatori, può essere giocato in un’ora.

Un business di pieno successo secondo Michel Dufrane, e Orologio molto ben costruito Un gioco di civiltà che consiste nel gestire la tua civiltà e farla avanzare.

Ma questo gioco è controverso: Le illustrazioni sono state sviluppate utilizzando l’intelligenza artificialeche non soddisfa il mondo dei videogiochi e solleva particolari interrogativi sulla professione dell’illustratore e sui diritti d’autore.

L’editore non nasconde mai questo uso dell’intelligenza artificiale, a differenza di molti altri giochi sul mercato che utilizzano l’intelligenza artificiale senza riconoscerlo. Piuttosto, lo giustifica in due modi:

E che fa risparmiare tempo Per sviluppare il gioco, soprattutto perché le illustrazioni fornite dall’IA sono state successivamente rielaborate da veri grafici.

E Il finanziere ha guadagnato Ciò consente di produrre il gioco esclusivamente in Europa, invece di passare attraverso la Cina come il 90% del mercato.

Se Michel Dufrain comprende la controversia sull’intelligenza artificiale, boicottare il gioco non è produttivo per lui e punisce soprattutto l’autore del gioco, che ci ha lavorato per anni per ottenere un ottimo risultato, e che riceve solo il 5% del prezzo del gioco. ogni scatola venduta.