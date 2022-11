“Star Academy”: Chi erano gli studenti esclusi sabato sera?

Quindici anni fa, l’ex vincitore della Star Academy Gregory Lemarshall morì di fibrosi cistica, una malattia di cui soffriva fin dall’infanzia. Gli studenti e gli artisti ospiti del castello di Dammarie-les-Lys hanno cantato questo sabato sera in un coro in onore del formidabile artista che ha lasciato soprannomi come “Scrivi la storia” o “Corpo perduto”. Sul set parlano i genitori e la sorella di Gregory Lemarshall. “Grazie per non aver dimenticato Gregorio”, dicono prima di ricordare l’esistenza dell’Associazione Grégory Lemarchal che sostiene i giovani con fibrosi cistica.

Questa settimana è speciale. Gli studenti nominati avranno anche la possibilità di condividere una canzone con una delle guest star della giornata. Julian canta con TaekStanislao con il fuoco! Chatterton, Tiana con Dadgo e Anisha con Patrick Fury.

Ma, all’inizio, è stato Lewis, miglior studente della settimana (15.8/20) davanti a Chris (14.6/20) e Leah (13.4/20), ad aprire il pallone con Zazi. Insieme, spiegano “Io sono un uomo”. Una performance che ha impressionato Yannis Marshall, un vero fan di Zazie e Michael Goldman. “La storia di Lewis è la storia di un aumento di meteoriti”, grida il regista a Nikos Aliagas.

Grandi suoni sono usciti durante il primo. A loro volta, i quattro studenti sul sedile caldo prendono un pezzo da “L’Envie”, la canzone di Johnny Hallyday (scritta da Jean-Jacques Goldman) presentata da Gregory Lemarshall durante il suo “Star AC”.

L’ospite di questo bonus, Kendji Girac canta un mix delle sue migliori canzoni mentre i candidati continuano a gareggiare. “Rendo omaggio al loro coraggio perché deve essere difficile non avere un telefono, essere tagliato fuori dalla propria famiglia, lavorare cosìLanciato il traduttore “Color Gitano”. Da parte sua, Matt Pokora ha tradotto “Tomber” insieme a Chris. Più tardi, fu Amel Bent a circondare Léa ed Enola per cantare “Where I Go”.

lia ballerina di pittura

Non è una delle candidate più talentuose nella danza, eppure Yannis Marshall ha immaginato una scena di ballo per lei. Questo sabato sera, signorina, che alcuni amano chiamare “Diva”, Ballato su “Hot Stuff” di Donna Summer. La performance ha chiaramente conquistato Yannis Marshall.

E le forbici sono…

È ora di votare. Anisha, che pochi minuti fa si stava scambiando il soprannome insieme a Patrick Fury, viene salvata dal pubblico. Chi di Stanislas, Julian e Tiana salverà gli studenti? La decisione è nelle loro mani. Prima di tornare al castello, l’ascia cade. Tiana viene scelta dai suoi compagni di classe. Quindi Julian e Stanislas sono invitati a fare le valigie. Per loro l’avventura si è conclusa sabato sera.