Lo chef Serge Vieira muore a 46 anni | cibo

Originario di Clermont-Ferrand, nato in una famiglia di origini portoghesi, Serge Vieira ha vinto due stelle Michelin per il ristorante che porta il suo nome allo Château de Couffour a Chaudes-Aigues nel Cantal. Voleva “inserire Chaudes-Aigues e Cantal sulla mappa delle destinazioni gastronomiche”, come ha confermato la sua famiglia su Facebook.

“Nel suo vaso contemporaneo – pietra, ferro e vetro – ambientato in un castello medievale, con una vista a 360 gradi sui dintorni, gioca nelle grandi leghe. I suoi piatti, preparati a un quarto di capello, sono sapientemente composti , e la sua tecnica non ha mai la meglio sul gusto”, commenta. La Guida Rossa, intorno alla sua cucina.

Serge Vieira era destinato a lavorare come designer industriale, prima di riorientarsi verso la cucina. Ha studiato in famiglie famose (Dominique Robert e Régis Marcon) prima di vincere il Bocuse d’Or all’età di 27 anni. Il ristorante gastronomico, l’hotel e il bistrot Sodade “continueranno ad accogliere” i visitatori per “vivere” l’esperienza di Vieira “che è stata molto importante per lui”, hanno confermato la sua famiglia, gli amici e i collaboratori in un post online.