“Star AC” schiaccia tutto sul suo cammino: un programma pionieristico che è stato sostituito

“Non sono sicuro di dover interpretare il ruolo del direttore di Star Academy. “Sylvie Teller spiega a Radio Monaco FM. Tuttavia, è stata avvicinata per diventare direttrice del Château des Vives-Eaux a Dammarie-les-Lys. “Non è nei miei piani immediati. Sono sicuro che avranno un manager che sarà fantastico in questo esercizio”. E continua a dirlo: “A volte ho lottato un po’ con questo ruolo di regista perché avevi sempre bisogno di un direttore d’orchestra che cercasse di seguire una linea e far rispettare una regola. Se dovessi fare qualcosa in futuro, mi piacerebbe non trovarmi ad applicare le regole. Abbiamo molte vite, non dobbiamo stare nello stesso campo.

Sebbene abbiamo appena appreso che l’ex Miss France (2002) e mecenate del Comitato Miss Francia ha rifiutato la carica di Direttore del Castello, TF1 annuncia anche quando andranno in onda i quotidiani – intorno alle 17:30. All’inizio dell’anno scolastico al rientro Accademia stellare, dopo 20 anni. Questo programma significa che andranno in onda un po’ prima Qui tutto inizia e altri Domani è nostro, che rimarrà quindi in onda. ma il Stella AC’ sostituirà Grandi famiglie, vita in XXL. Così, il vettore popolare, rientrando dopo quasi quindici anni di assenza (se non si tiene conto del mancato ritorno di NRJ12), ha diritto a un appuntamento settimanale in prima serata. TF1 assicura che lo spettacolo abbia una buona presenza anche sui social network e su MyTF1. Obiettivo ? Attrarre le giovani generazioni. Una strategia che dovrebbe risultare proficua in vista della selezione dei candidati già implementata sulla piattaforma TikTok.