La promozione di Gérard Darmon da parte del principe Moulay Rachid

Di fronte a Manu Kacchi, il presentatore, l’attore e cantante franco-marocchino Gerard Darmon si è lasciato andare ad alcuni segreti sulle sue origini e sulla sua infanzia, in particolare la domanda che molti francesi si pongono sui motivi che hanno spinto l’attore a sottomettersi. di nazionalità marocchina.

Per alcuni, anche se l’attore ha recentemente rivelato che il Marocco è ancora la terra dei suoi antenati, resta chiaro che dietro questa improvvisa voglia di ottenere la cittadinanza marocchina si nascondono altri motivi. Ma per Gérard Darmon non è affatto così. “Stavo discutendo con una delle personalità marocchine (ndr: il principe Moulay Rachid) del mio attaccamento al Marocco, che visito da più di 40 anni. Gli ho detto che è la terra dei miei nonni e dei miei bisnonni Un giorno, questo personaggio è tornato a trovarmi per dirmi che ha raccontato la mia storia a suo fratello (il re) e che si è commosso ha deciso di concederti la cittadinanza marocchina, il che è davvero eccezionale.

Successivamente, il principe Moulay Rachid ha chiesto a Gérard Darmon di scrivere una lettera di presentazione per questo. Ciò che l’attore si è affrettato ad accettare. “Così ho aperto una lettera di presentazione con il cuore. Ecco perché l’ha letta e ha accettato il mio ordine. Così sono andato a Rabat per fare in due ore quello che alcune persone prendono 15, 20 o non fanno mai. Quindi ho il mio passaporto e il mio marocchino documenti. E questo è per onore. Non per nulla relativo alle tasse. “Non ho niente lì. Lo amo così tanto solo per amore del Marocco”.

Per coloro che lo accusano di non essere francese nella sua discendenza ebraica, Gérard Darmon è esilarante. “Sì, mi sento francese in modo abbastanza evidente. Mi sento più francese quando le persone cercano di dirmi che non lo sono davvero.