Standard o altrove, futuro per Zinho Vanheusden? – Tutto il calcio

In prestito dall’Inter all’AZ Alkmaar, l’ex difensore dell’RSCL non rientra nei piani della squadra italiana. Per confermare le speranze riposte in lui da diversi anni, Vanheusden dovrà finalmente andare avanti.

Da quando ha lasciato Standard il 13 luglio 2021, Zenho Vanheusden I difetti fisici si accumulano. Considerato uno dei più grandi talenti belgi della sua generazione, il difensore centrale non ha mai lasciato il segno più al Genoa che all’Inter ed è stato solo in disparte per gran parte della stagione, all’AZ Alkmaar, per un altro motivo. Ferita grave.

Ora 23enne, il nativo di Hasselt ha una selezione per la nazionale: in amichevole, contro la Costa d’Avorio, una sera di ottobre 2020. Se confermerà la convocazione di Domenico Tedesco durante la nomina del nuovo allenatore dei Devils, Zenho Vanheusden Dovrai trovare un club con un progetto coeso e accattivante per indossare di nuovo un maglione nero-giallo-rosso.

Evita di schierarti

Perché in Italia va detto che non dipendiamo più così tanto da chi non ha giocato nemmeno una partita in prima squadra nerazzurra. Quotato per i trasferimenti, Vanheusden non resterà neanche in Eredivisie, in quanto l’AZ ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto.

Sui social i tifosi dello Standard stanno chiaramente facendo campagna per il ritorno dell’ex amante, che sembrerebbe la mossa perfetta per i compagni di 777: giovane, belga, con una certa grinta e giocatore già amatissimo da Sclessin.

Ma oggi Zinho è valutato 6 milioni di euro su un sito come Transfermarkt: una cifra da cui Roche farebbe molta fatica a uscire, soprattutto perché una scommessa del genere sul difensore è troppo azzardata visto già il suo profilo medico. Occupato. Tanto più che lo Standard sta monitorando la situazione per Philip Zinckernagel, che dovrebbe lasciare l’Olympiakos per 2,5 milioni di euro.

Una scommessa, ma a che prezzo?

Tutto il problema è lì per l’elegante braccio destro, che è ancora sotto contratto fino a giugno 2026 nel Nord Italia. Vanheusden fa una scommessa interessante, ma l’Inter vorrà sicuramente recuperare i soldi spesi per lui e le sue frequenti visite al dispensario scoraggeranno i potenziali interessati a mollare i loro contanti.

L’importante è sicuramente trovare il tempo per giocare, continuare senza infortuni, ritrovare fiducia nel proprio corpo e magari tornare davanti al palco.