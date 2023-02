“Mi aspettavo più umanità”

Dante Fanzier ha lasciato l’Union Saint-Gilloise questo inverno per unirsi a MLS e New York Red Bull. I due club hanno concordato un trasferimento di cinque milioni di euro, ma la trattativa è stata complicata tra le diverse parti. E così l’aggressore spiega ai nostri colleghi di Nieuwsblad: “Sia l’Unione che New York volevano ottenere il massimo da lui. Ma in discussioni come questa, ti aspetti un minimo di umanità”.

In un primo momento, il club di Bruxelles ha rifiutato le prime offerte del club americano: “Teddy Teoma ha dichiarato di recente di avere uno degli stipendi più bassi del Belgio nonostante sia uno dei migliori giocatori del torneo. Penso che sia così anche per me. Il mio aumento di stipendio avrebbe potuto trattenermi». In Belgio, ma questa è una cosa che la federazione non può e non vuole fare».