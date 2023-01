Annunci della conferenza Xbox

Mercoledì, Microsoft ha rivelato la scaletta dei giochi previsti per la prima metà del 2023. Tra i titoli: Forza Motorsport 5, Minecraft Legends e Redfall.

Minecraft Legends – 18 aprile 2023 (PC, XboxOne, Xbox Series)

Minecraft Legends è stato introdotto pochi mesi fa e durante l’evento ne sono usciti altri. Questa serie spin-off fornirà un’avventura che può essere giocata in singolo o in modo competitivo. Il gioco si presenta come un ambizioso gioco di strategia cooperativa e competitiva, che combina elementi ispirati alle difese della torre, al mondo aperto di Minecraft e anche all’azione poiché sarà possibile dirigere in anticipo determinati personaggi. Sorprendentemente, a differenza della puntata precedente, il titolo non uscirà su altri dispositivi.

Forza Motorsport 5 – Entro giugno 2023 (PC, Xbox Series)

Non esiste una data di uscita precisa per questa versione, ma il titolo dovrebbe arrivare entro il prossimo giugno. Forza Motorsport 5 si preannuncia sempre più come la simulazione automobilistica definitiva per i fan dei giochi di corse. Il gioco offrirà di guidare più di 500 auto da corsa su quasi venti piste iconiche. Sarà anche uno dei primi veri giochi di nuova generazione, in quanto non verrà rilasciato su Xbox One.

Redfall – 2 maggio 2023 (PC, Xbox Series)

I fan dell’FPS cooperativo potranno rivolgersi a Redfall, il nuovo gioco di Arkane Studio (Dishonored), che assomiglia a Left-4-Dead in una terra di zombi. Ambizioso, il progetto si è mostrato attraverso una lunga demo. Si distingue dagli altri giochi di questo tipo per il suo vasto mondo aperto e l’impressionante varietà in termini di armi e nemici.

The Elder Scrolls Online Necro – 20 giugno 2023

Non sorprende che Bethesda sia venuta a presentare il nuovo capitolo del MMORPG The Elder Scrolls Online. “Necro” offrirà un’immersione nel mondo dei negromanti e offrirà l’esplorazione di nuovi ambienti, sia da soli che online. Se tecnicamente stai invecchiando, il gioco ora unisce una forte community e continua ad affermarsi come uno dei giochi di ruolo più popolari del momento.

Hi-Fi Rush – Disponibile ora!

La vera sorpresa è arrivata finalmente da Hi-Fi Rush, un bizzarro mix di picchiaduro, giochi d’azione e ritmici dello studio dietro la serie Evil Within. Dietro questo progetto troviamo un grande nome dell’industria dei videogiochi, in quanto lo stesso Shinji Mikami ha lavorato al progetto. Una strana combinazione di No More Heroes e Jet Set Radio, Hi-Fi Rush è stata l’unica pubblicità della serata. E con una bella sorpresa per i giocatori, è ora disponibile in Gamepass.

Altri giochi Xbox previsti Q1 e Q2:

Goldeneye 007 dal 27 gennaio

Age of Empires 2 dal 31 gennaio

