‘Stallo totale’: l’amore tra Dries Mertens e Napoli sta volgendo al termine

È noto che tutte le belle storie d’amore hanno una fine. Poche settimane fa sembrava che fosse stato raggiunto un accordo. asciuga Mertens Prolungherà sicuramente la sua bellissima storia d’amore Napoli. Poi le trattative si sono inasprite. Anche le discussioni. Tanto che la Gazzetta dello Sport annuncia oggi che i partiti non sono mai stati così vicini allo scioglimento. “Ora è una situazione di stallo totale tra Napoli e Mertens. La possibilità che si riparlino attorno al tavolo è stata notevolmente ridotta”.Impostare ogni giorno.

Lo stipendio del giocatore è ancora il nocciolo della questione. De Laurentiis Gli dà 5 milioni all’anno fino alla fine di giugno. Buono stipendio per un giocatore di 35 anni. Se avesse voluto allungare, l’esterno avrebbe dovuto fare dei sacrifici. Sì, ma quanto? Questa è la domanda che si pongono le varie parti.

E il rumor di domenica parlava di un’offerta netta di 4 milioni di euro l’anno inviata da avvocati che si occupano degli affari del diavolo al club. La direzione ha rifiutato una proposta. “Un numero che i napoletani non hanno smentito. Mentre l’entourage del giocatore assicura che non si tratti delle somme citate”. Secondo la Gazzetta, Mertens acconsentirà a dividere lo stipendio in due… in un biennio. o 2,5 milioni di euro netti per stagione durante questo periodo. De Laurentiis, vorrebbe prolungare il divertimento per una sola stagione. Chi sta dicendo la verità? Difficile rispondere alla domanda. Una cosa è certa, la scadenza del contratto si avvicina. Il 30 giugno Drieske sarà libero come aria.

Dries Mertens è un flirt

Attualmente, Mertens è un po’ bloccato. Perché anche i napoletani hanno una clausola per il rinnovo automatico del contratto del proprio giocatore. Tuttavia, non c’è quasi nessuna possibilità che De Laurentiis lo attivi. Semplicemente perché quest’anno sarà obbligato a pagarlo alle stesse condizioni. Chi non avrebbe alcun interesse per il suo club. Questa clausola impedisce anche a Mertens di essere firmato fisicamente altrove. Quindi bisognerà aspettare la scadenza del suo contratto per vederlo, magari, firmare in un altro club.

La buona notizia è che l’idolo di Diego Armando Maradona viene corteggiato. Il suo futuro potrebbe essere nella Città Eterna. oltretuttonel Lazio Di cui abbiamo già parlato, è la Roma che valuterà il suo caso. I due club rumeni hanno le stesse risorse: un uomo importante in panchina. La Lazio può giocare romanticamente con Maurizio Sarri, l’allenatore che ha permesso a Mertens di prendere un’altra dimensione in Serie A.

La Roma deve comunque fare spazio prima di fare un’offerta. Con la prevista partenza di Mkhitaryan per l’Inter, il club vuole anche ridimensionarsi e separarsi da elementi come Eldor Shumorodov (acquistato 20 milioni di euro), Carles Perez o El Shaarawy. L’idea sarebbe che Mertens giocasse in Premier League e si circondasse di giovani come Zaniolo o del blocco ghanese Felix-Avena Gyan.