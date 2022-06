Centinaia di persone in fila per l’occasione, “Sono due ore che aspetto sotto la pioggia”

Molto popolare tra la generazione TikTok, Shein ha aperto per tre giorni un negozio pop-up ad Anversa. Il colosso cinese è noto principalmente per i suoi prezzi molto competitivi e per la raccolta di dati che gli consentono di creare rapidamente nuovi modelli di abbigliamento basati sulle tendenze dei social media.

Shein è un negozio online (il più visitato al mondo) e non ha un negozio fisico. Pertanto, centinaia di persone sono venute mercoledì per assistere all’apertura del temporary store ad Anversa. Tuttavia, molti sono rimasti delusi, come riportato dai nostri colleghi Giornale.

Delusione del cliente

I clienti non possono provare o acquistare i capi del marchio nel negozio. Era più di un semplice showroom in cui i vestiti potevano essere acquistati online utilizzando un codice QR. ” È un po’ frustrante, soprattutto perché ho aspettato sotto la pioggia per 2 ore Ha detto un seguace del marchio. ” Non mi aspettavo che ci fossero così tante persone. Venivo da Liegi e all’improvviso ho trascorso la mia giornata ad Anversa dice Malaurie, una ragazza di 24 anni di Juprelle.