‘Stai zitto’, ‘Grazie’, ‘Questo tizio è ubriaco e totalmente fuori di testa’: Novak Djokovic vince il frenetico match contro Quacod (VIDEO)

Il tennista 27enne, infatti, ha portato Djoko al tie-break vincendo il secondo set, durante il quale Novak Djokovic ha dovuto indossare una grossa fasciatura sulla coscia sinistra. Nonostante questo sforzo e questo imbarazzo, Novak Djokovic non ha mai dato scampo al francese. Alla fine ha vinto 6-1, 6-7 (5/7), 6-2, 6-0 dopo 3 ore e 4 minuti di gioco.

Spettatori rumorosi

Durante il match, il serbo si è imbattuto ripetutamente in uno spettatore loquace, mettendo in imbarazzo il quinto giocatore al mondo, soprattutto al servizio. Borbotta qualcosa, il silenzio si rompe ma un altro spettatore chiama il tifoso all’ordine. “Chiudilo”Sentiamo dagli spalti. “Merci”Risponde Serbo, che dall’inizio dell’incontro non credeva alle sue orecchie.

All’epoca pensava di aver capito che le sue interruzioni irritavano il tennista, ma alla fine ha continuato a chiacchierare durante il match. È una situazione che i serbi non possono più lasciar andare.

“tutta la notteInizia il vincitore multiplo del Grande Slam Ho visto chi era. Questo ragazzo è completamente ubriaco e pazzo. Fa Primo punto, provoca solo, non lì per guardare il tennis. Quindi ti chiedo, cosa hai intenzione di fare per risolvere questo problema? “