Stai andando in vacanza in Francia? Le autorità stanno valutando il ritorno di una forte misura per combattere la diffusione del Corona virus

Se il numero di casi di coronavirus identificati sta aumentando gradualmente in Belgio, sta esplodendo in Francia, dove oltre 200.000 persone sono risultate positive nelle ultime 24 ore, secondo gli ultimi dati ufficiali raccolti.







Per questo Olivier Veran, il nuovo portavoce del governo, ha fatto un annuncio che potrebbe interessarvi dopo la prima riunione del Consiglio dei ministri, avvenuta lunedì. E infatti, la nuova premier Elizabeth Bourne ha fornito una trascrizione dell’emergenza sanitaria.

Questo dovrebbe estendere diverse misure. L’idea di rivendicare un passaporto sanitario ai confini della Francia sta prendendo piede. Il testo dovrebbe essere approvato lunedì prossimo nel prossimo gabinetto. “Se la situazione lo richiede, ad esempio nel caso di una nuova variante, ci consentirà di ristabilire un sistema di corridoi alle frontiere o tra i territori metropolitani e quelli d’oltremare”, ha spiegato Olivier Veran.

Di conseguenza, i belgi che si recano in Francia, in auto o in aereo, potrebbero dover presentare una dichiarazione sanitaria. Tuttavia, nulla è ufficiale e nessuna data è stata filtrata.