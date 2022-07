È morta anche la giovane tirocinante macchinista gravemente ferita in un incidente che ha causato la morte del suo allenatore

Un incidente “estremamente raro” è avvenuto giovedì 30 giugno in Francia, più precisamente su una strada amministrativa a Ile-et-Villains, in Bretagna. Come spiegato da Ouest-France, un istruttore di guida è già morto dopo aver avuto un incidente mentre era con un tirocinante.

Per ragioni ancora da accertare, l’auto guidata dallo studente di 18 anni si è scontrata con un camioncino. La scossa è stata violenta e il camion è stato gettato in un campo. L’auto della scuola guida aveva terminato il suo viaggio in un fosso.

L’istruttore di guida, 31 anni, è morto sul colpo. Lo studente è rimasto gravemente ferito e portato in ospedale. Tuttavia, secondo Ouest-France, la giovane donna non era nelle sue prime ore di studio di guida e avrebbe dovuto prendere presto la patente.







Sfortunatamente, mercoledì abbiamo appreso che il giovane pilota Mallory Girard è morto per le ferite riportate martedì, nonostante diversi interventi chirurgici. Ha superato il bac quest’anno. Aveva una passione per i cavalli, che praticava alla Carinter. “Noi, insieme alla sua famiglia, abbiamo investito nella vita locale”, ha detto il sindaco di Sixt-sur-Ave, dove si trovava la giovane.

Ludovic Nicholas, l’altra vittima, era il preside della sua stessa autoscuola, che aveva aperto nel 2015.