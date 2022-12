Spielberg condivide i suoi rimpianti per gli squali dopo Jaws

Il regista statunitense Steven Spielberg ha dichiarato domenica alla BBC che il regista statunitense Steven Spielberg “si rammarica profondamente” che gli squali siano “morti” dopo il successo del suo film del 1975 “Lo squalo”.

Questo film racconta la storia di un grande squalo bianco mangiatore di uomini, che depreda i bagnanti in un resort sulla costa orientale degli Stati Uniti. Il capo della polizia locale va alla ricerca dell’animale con l’aiuto di un biologo marino e cacciatore di squali.

“Mi dispiace davvero che la popolazione di squali sia stata decimata a causa del libro e del film. Mi dispiace davvero tantoIl regista ha detto alla BBC.

Viene intervistato nel programma radiofonico Desert Island Discs dove racconta agli ospiti quale musica, libri e oggetti di lusso porterebbero su un’isola deserta.

Alla domanda su come ci si sente ad essere su un’isola deserta circondato da squali, risponde: “È una delle cose di cui ho sempre avuto paura“.”Non farti mangiare da uno squalo, ma in qualche modo gli squali si risentono per il pazzo pescatore sportivo che alimenta la mania post-1975“.

Secondo uno studio pubblicato su Nature lo scorso anno, il numero di squali nel mondo è diminuito del 71% dagli anni ’70 a causa della pesca eccessiva.

Il Fondo per la conservazione degli squaliNel frattempo, dice, il 36% delle 1.250 specie di squali e razze registrate nel mondo sono attualmente minacciate di estinzione.

I ricercatori hanno accusato il filmdenti di mareChe è stato un grande successo e ha intimidito generazioni di nuotatori.

Steven Spielberg, noto anche per le sue opere “E.T“,”indiana Jones“,”Jurassic ParkIn questa presentazione, ha parlato del suo film in parte autobiografico.FablemansQuesto film racconta la storia della sua infanzia e della sua introduzione al cinema nell’America del dopoguerra e la descrive come “Trattamento da 40 milioni di dollari“.