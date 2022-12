Lo straordinario invito di Jean-Luc Richman a suo figlio durante lo spettacolo

Il presentatore ha fatto una telefonata al figlio nel bel mezzo dello spettacolo. Un’occasione per fargli una domanda, ma anche per fare una bella dichiarazione. Jean-Luc Richmann ha chiamato suo figlio dopo una domanda sul set di “12 Noon Shots” – TF1

di A.Sch. (dottore)

Questo sabato 17 dicembre. Jean-Luc Richmann Introdurre un nuovo numero di 12 colpi nel pomeriggio ‘, programma di mezzogiorno di TF1. Mentre il candidato aveva appena risposto a una domanda, il conduttore ha tirato fuori dalla tasca il telefono per fare una telefonata. Jean-Luc Richman ha infatti approfittato della domanda per chiamare suo figlio per chiedergli cosa la parola significava.











di video



Una telefonata surreale tra un padre e suo figlio, in diretta tv. Il tenente colonnello di 62 anni ha rapidamente spiegato la situazione al giovane. ” Come stai ? Viviamo in TV gli disse. ” Dimmi, quando un giovane va a una partita di Rodave, sai cos’è un “Rodave”? Una domanda a cui Ibn Reichmann non sapeva rispondere. Dopo pochi secondi, il presentatore gli ha spiegato che questa parola potrebbe significare: “fregatura” o qualcos’altro, poiché la risposta è nascosta alla vista in quel momento.

Se il figlio di Jean-Luc Richman non ha potuto farne a meno, ha ricevuto una dolce dichiarazione d’amore da suo padre. “

È fantastico, è mio figlio e lo adoro. Era solo per darti un bacio e sapere come stai Ha chiuso la telefonata.

Dopo aver riattaccato, gli spettatori hanno potuto scoprire che “rodave” non significava “fregatura”, ma piuttosto “grigliare”. Jean-Luc Richman è il padre di una grande famiglia mista di sei figli che vanno dagli 11 ai 29 anni.





Leggi anche

Il dottor Cath alla fine del mondo con Ludovic Daxlet su RTL-TVI: “Ero il veterinario di Alexandre Bouglione”

Stasera in televisione

par Rassegna cinematografica e televisiva



Miss Francia 2023: Sylvie Teller piange e saluta la competizione

Televisione

par Rassegna cinematografica e televisiva



Belgi da tutto il mondo vanno in Portogallo: “Siamo qui per divertirci ma anche per rispettare e preservare l’ambiente”

7Dimanche News



Indira Ambiot, Miss Guadalupa, è eletta Miss Francia 2023! (foto)

Televisione



EDITO – Miss France: Ecco il suono…

Francia



“No, ma è uno scherzo?” , ‘Cartellino rosso TF1’, ‘Jean-Pierre avrebbe avuto un costume’: Brutto ronzio durante il gala di Miss France a causa della presenza di un cavallo durante lo spettacolo (FOTO)

Televisione



Guarda tutte le notizie





Leggi la rivista



Registrati



Registrati



più letto





“Les 12 coups de midi”: lo straordinario invito di Jean-Luc Richman a suo figlio durante lo spettacolo Televisione



Luanne bloccata in Canada: ‘Ho pianto davanti alla polizia, al consolato e all’hotel’ Musica



Julien Doré risponde alle critiche di Michel Foggin Musica



Tre ex studenti di “Star Academy” eseguono il famoso ballo “Mercoledì” (video) Musica



Miss Francia 2023: Sylvie Teller piange e saluta la competizione Televisione