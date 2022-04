Questa è la cache réellement derrière cette foto di Charlène de Monaco et sa famille | monarchie

Il fine settimana, in occasione delle feste di compleanno, la principessa Charlène de Monaco e un dévoilé un joli cliché d’elle aux côtés de sa famille. Sur la photo publiée sur son compte Instagram, on peut la voir dans le jardin du palais, en compagnie d’Albert et de leurs jumeaux, la princesse Gabriella et le prince Jacques, âgés de 7 ans. “Joyeuses Pâques”, est-il écrit dans la légende qui accompagnagne la pubblicazione.