E il Monaco, senza il ritorno di Elliot Matazzo, ha messo molta pressione nei primi minuti sui parigini, che non hanno rischiato la ripresa. Kevin Volland ha segnato alla prima occasione della partita dopo aver resistito alla rimonta di Presnel Kimpebe (20, 0-1). Fino ad allora lo scenario era perfetto per gli Assemisti e Caio Henrique, che allertavano Gianluigi Donnarumma (33). Ma il Paris Saint-Germain si è svegliato e ha mantenuto il difensore Axel Desassi (44) a riprendersi da Kylian Mbappé. Successivamente, i parigini hanno colpito il palo due volte di seguito con Lionel Messi e Mbappé (45° posto).

All’inizio del secondo tempo, il Paris ha giocato a un livello molto più alto ma non ha avuto lo stesso successo delle partite precedenti poiché Neymar ha colpito per la prima volta Alexander Noble (59) da distanza ravvicinata e ha guardato i suoi passaggi alti a porta vuota (61) . . Ma il brasiliano alla fine ha segnato il suo sesto gol su calcio di rigore (70, 1-1). Il Paris Saint-Germain ha colpito il palo per la terza volta con Ashraf Hakimi (74), ma ha perso i suoi primi punti.

In Italia, Empoli e Connie de Winter hanno condiviso un 1-1 a Lecce come parte della quarta giornata. Fabiano Baresi ha aperto le marcature per la Toscana (22, 0-1) e Gabriel Strevisa ha pareggiato per gli ospiti (40, 1-1). In classifica l’Empoli al 14° posto con due punti e il Lecce al 15° con una unità. READ Al-Ittihad sconfitto dopo uno scenario duro, il Club Brugge guida il campionato (0-2)

In Turchia, Dries Mertens è partito per la prima volta durante la trasferta dal Galatasaray al Trabzonspor come parte della quarta giornata. Il Red Devil esce negli anni Novanta e il punteggio non si muove (0-0). In classifica Galatasaray (6) e Trabzonspor (7) guidano in acqua con sette punti, oltre a Fenerbahce (terzo), Basaksehir (quarto) e Besiktas (quinto).





