Spazio: la passeggiata spaziale russa è stata interrotta a causa di un problema di messa a punto

Una passeggiata spaziale russa si è conclusa prematuramente mercoledì a causa di un problema alla batteria in una delle tute dei due cosmonauti, le agenzie spaziali statunitensi e russe hanno voluto rassicurare dicendo che non sarebbe stato in pericolo in nessun momento.

“Oleg, dovresti tornare alla camera di equilibrio il prima possibile”, gli è stato ripetutamente chiesto, secondo le parole dei dipendenti russi che erano in contatto diretto con i cosmonauti, che sono state tradotte in inglese nel video trasmesso dalla NASA. Tuttavia, gli è stato anche detto: “Per favore, non preoccuparti, va bene”. “Sono? Preoccupato?”, ha risposto Oleg Artemyev, sempre secondo l’interprete della NASA.

La passeggiata spaziale è stata dichiarata completa in quattro ore. Situazione sotto controllo […] L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha dichiarato in una dichiarazione che la salute del cosmonauta non è in pericolo. L’equipaggio sta bene. “I due non erano in nessun momento in pericolo durante le operazioni”, ha anche affermato la NASA in un post sul blog.