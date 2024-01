Montastroque la Conciere. Rinnovare la salute delle associazioni

Dopo un lungo periodo di restrizioni dovute alla crisi sanitaria, l’anno 2023 ha visto una rinascita delle associazioni, alcune delle quali sono diventate particolarmente importanti durante questo anno 2023.

Stabilire? Questo è stato il caso della nuovissima ditta Montas & Co, che ha riunito i commercianti del villaggio. Rinnovo? Il comitato delle feste, riformato nel corso dell'anno, è tornato ai festeggiamenti di Saint Barthelemy in agosto e ha celebrato Halloween, integrandosi in numerose attività come partner. Ristrutturazione anche della Maison des Jeunes et de la Culture installata in nuovi edifici funzionali. All'offerta dei club di attività si sono aggiunti laboratori sport/salute e una componente sociale in collaborazione con il comune o la comunità municipale. Radonat ha festeggiato il suo 20° anniversario e continua ad andare avanti. Oltre alle proprie attività, parteciperà all'organizzazione di passeggiate nella natura e a scandire il ritmo dei 300 partecipanti alla Marcia Rosa di ottobre. SCM VI ora ha lo Stade Michel Castan. Un battesimo riuscito con una squadra maggiore riformata come premio per questa nuova stagione. Quanto a Cap Montas, i suoi membri possono essere orgogliosi del suo evento di punta, il Trail des Oufs, che ha raccolto quasi mille partecipanti per l'edizione 2023.

Calcio, judo, bocce, circolo secolare, club lilla. . . Tutte le associazioni hanno ripreso una buona attività, con il valore aggiunto di un veicolo completamente nuovo: la Casa dell'Associazione.