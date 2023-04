Si sta già avvicinando un trasferimento da OHL, gli ultimi trasferimenti

Leuven, la cui stagione dovrebbe concludersi tra poche settimane, sembra già guardare avanti per questa estate e prepararsi ai cambiamenti nella sua forza lavoro.

È possibile che l’OHL non partecipi a 2 partite di playoff in questa stagione, ma il club riesce comunque a rimanere in prima divisione.

La prossima stagione, la squadra vuole continuare il suo slancio e puntare più in alto. Ciò includerà il trasferimento di nuovi giocatori. Inoltre, sembra che il primo trasferimento in entrata sia in lavorazione.

Ma per questo, l’OHL dovrà fare da mediatore. Il nazionale thailandese Suphant Moyanta è in viaggio per Leicester City, secondo un sito web locale BallTailandeseIn piedi.

Il 20enne esterno thailandese è ancora sotto contratto con il Buriram United fino al 2026, ma sembra destinato a raggiungere l’Europa.

11 ma, 13 assist

Dal momento che non è ancora riuscito a ottenere un permesso di lavoro in Premier League, l’OHL diventa il passaggio logico.

Con la Lovanese potrà maturare, mentre intanto si svilupperanno tutte le pratiche amministrative del Leicester City. In questa stagione ha segnato 11 gol e fornito 13 assist in Thailandia.