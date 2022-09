SpaceX ha nuovamente lanciato un lotto di satelliti Starlink – Notizie sulla tecnologia dell’informazione e della comunicazione

La compagnia aerea statunitense SpaceX ha lanciato con successo un nuovo lotto di satelliti per la sua rete a banda larga Starlink durante la notte da domenica a lunedì.

Da Cape Canaveral, in Florida, un razzo vettore Falcon 9 è decollato alle 4:09 CET. Il primo stadio si è separato dalla Terra ed è tornato sulla Terra 8,5 minuti dopo il decollo, in particolare sulla navicella di recupero Just Read The Instructions. Questo pavimento è stato utilizzato per la settima volta per questo compito. Il riutilizzo delle fasi missilistiche riduce effettivamente i costi di lancio.

Il resto del razzo ha messo in orbita 51 satelliti Starlink attorno al nostro pianeta. Con Starlink, SpaceX prevede di implementare una rete Internet globale ad alta velocità. La società ha ora lanciato 3.259 Starlink in totale.

C’era un ulteriore “passeggero”: la locomotiva spaziale Sherpa-LTC2 di Spaceflight. L’aereo ha effettuato un carico utile per il programma di test Varona di Boeing per testare la connettività a un gruppo di 147 satelliti non geostazionari.

