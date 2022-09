Game Pass Friends & Family: come funzionerà la condivisione con amici e familiari

Novità importanti da Microsoft. L’azienda ha ufficialmente lanciato il nuovo piano di abbonamento per Xbox Game Pass: Game Pass & Family. Rispetto al piano Standard, questo piano consentirà a un massimo di cinque giocatori di condividere lo stesso abbonamento, pur mantenendo gli stessi vantaggi del piano originale. Al momento, questo servizio è disponibile solo in Colombia e Irlanda. Tuttavia, l’intenzione di Microsoft di lanciarlo in altri mercati nei prossimi mesi è già confermata. Quindi il vantaggio di questo nuovo abbonamento è la ripartizione del costo totale, che in Europa sarà di 21,99 euro al mese. Quindi, con cinque giocatori, ciascuno costerà circa 4 euro. Per il processo, l’utente principale sarà coinvolto e sarà l’unico responsabile dei pagamenti. Lo stesso, quindi, inviterà altri 4 giocatori che risiedono nello stesso paese e quindi condivideranno l’account. Inoltre, è possibile eliminare altri utenti, max: 8 modifiche all’anno.

Infine, Microsoft ha sottolineato un altro aspetto importante: il tuo abbonamento può essere convertito al nuovo piano (ad esempio, 30 giorni di Xbox Game Pass Ultimate convertiti in 18 giorni di Game Pass Friends & Family o 30 giorni di PC Game Pass convertiti in 12 giorni di nuovo abbonamento). Al riguardo, la società ha chiarito che “Le persone con cui si è stati invitati a condividere l’abbonamento non possono trasferire l’ora corrente. Prima di entrare a far parte di un gruppo, uno dei membri del gruppo dovrà annullare gli abbonamenti esistenti o attendere la loro scadenza”. Per quanto riguarda l’uscita in tutta Europa, non è stata ancora annunciata una data ufficiale. Tuttavia, il costo mensile dovrebbe essere di € 21,99 al mese.