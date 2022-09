Gli scienziati trasformano la plastica in diamanti

Siegfried Glenzer dello SLAC National Accelerator Laboratory in California e colleghi hanno utilizzato fogli di plastica PET (polietilentereftalato) del tipo utilizzato per l’imballaggio di alimenti e bevande, che sono fatti di petrolio (un idrocarburo). La plastica viene riscaldata da un raggio laser tra 3200°C e 5800°C e la plastica viene compressa sotto un peso milioni di volte la pressione atmosferica terrestre (72 gigapascal) per pochi miliardesimi di secondo. Dopo essere uscite dall’esperimento, le particelle di plastica sono state trasformate in un nanodiamante e in un tipo di acqua chiamata acqua superionica, che conduce l’elettricità più facilmente dell’acqua normale.

“Ciò significa che i diamanti possono essere ovunqueNell’Universo, spiega Glenzer a nuovo mondo.

“Finora, i diamanti di questo tipo sono stati prodotti principalmente facendo esplodere esplosivi‘, spiega a Eurek Alert Il professor Dominic Krause, dell’Università di Rostock, in Germania, e coautore dello studio. Ma l’opzione laser consentirà una produzione più ecologica.

Se questa scoperta può aiutare bene l’industria (e il pianeta?), permette anche di capire cosa sta succedendo all’interno dei nostri pianeti del sistema solare come i giganti di ghiaccio Nettuno e Urano. Entrambi i pianeti contengono carbonio, idrogeno e grandi quantità di ossigeno. Le temperature su Nettuno e Urano raggiungono diverse migliaia di gradi Celsius e la pressione è milioni di volte quella dell’atmosfera terrestre, tutti ingredienti necessari per fare i diamanti. Il nuovo studio è stato pubblicato in progresso della scienza Quindi conferma che sta letteralmente piovendo diamanti su questi giganti di ghiaccio.

“In altri esperimenti, dove la pressione richiesta era molto più alta, le condizioni erano così intense e dinamiche che il diamante alla fine crollò.“, conclude Glenzer.”Ora che abbiamo trovato un modo per produrre diamanti sotto pressione ridotta, potremmo effettivamente avere la possibilità di raccogliere diamanti.“