Michael Woods: “Era come correre ai tempi del Covid”

Mancavano quattro fermate e l’americano Jorghenson era ancora nel mirino. Si alzò sui pedali, tornò all’altezza di Matej Mohoric e lo lasciò lì senza guardare. In quel preciso momento, Michael Woods stava solo pensando “Per fare una cronometro verso l’alto.” Non ha mai pensato alla vittoria di un momento. O meglio, si rifiutava di crederci. Perché ha conosciuto molte delusioni in passato. Tuttavia, quando ha visto che contava sulla grande speranza di Movistar, si è reso conto che si stava avvicinando al suo sogno. “Da quando ho iniziato a pedalare, sogno di vincere la Grande Boucle, perché è la corsa più prestigiosa del calendario”.secondo classificato da Israel-Premier Tech., aggiungerebbe.

Quando Jorghenson se ne andò, capì e si lasciò assaporare, anche se non c'erano spettatori a condividere il suo intenso piacere. "È stato molto speciale. A cinque chilometri dal traguardo, c'era molta gente e molto rumore. Poi, all'improvviso, siamo entrati in un mondo di silenzio. È stato come correre ai tempi del Covid". Non aveva più l'opportunità di stare solo con i suoi pensieri. E per il gusto, anche se l'acido lattico guadagna ogni centimetro delle sue gambe. "È il più grande successo della mia carriera, un sogno finalmente diventato realtà". citazioni "Sapevo di non avere molto tempo per vincere". Un obiettivo che si pone al mattino perché ricorda,Sapevo di non avere molto tempo per vincere. Mi sembrava che la finestra si stesse chiudendo". Questo successo, vinto nella tappa della Vuelta nel 2018, l'ha dedicato a chi lo ha sostenuto in tanti momenti difficili. "Sono stati pazienti". Come lui, sulle pendici del Puy de Dome. Aspetta il momento giusto per determinare la sua accelerazione. Ed essere intrattabile fino al traguardo.