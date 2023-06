I funzionari eletti da Trump iniziano l’inchiesta sull’impeachment su Biden | mondo

La Costituzione degli Stati Uniti prevede che il Congresso possa mettere sotto accusa un presidente per “tradimento, corruzione o altri crimini e reati gravi”.

Il presidente Biden “ha messo in pericolo la sicurezza degli Stati Uniti e la salute del popolo americano”, afferma l’eletta Loren Poppert negli articoli dell’accusa che sta difendendo. Il repubblicano del Colorado ritiene che l’inquilino della Casa Bianca meriti di essere rimosso dall’incarico per questo motivo.

Il resto dell’opposizione repubblicana a questo punto si rifiuta di scendere in campo, per paura di trasformare il provvedimento in una pratica puramente partigiana.