“Sostegno Psicologico #iorestoacasa”, le associazioni e i recapiti

Da oggi anche l’associazione Noi con Voi Protezione Civile di Nocera Inferiore, fa parte del progetto “Sostegno Psicologico #iorestoacasa”, insieme alla Croce Rossa Italiana, comitato dell’Agro, di Cava de’ Tirreni e di Sarno, la protezione civile I Serroni di Sarno, ed i Comuni di Angri, Sarno, San Valentino Torio, Nocera Superiore ed Eboli.

Il desiderio di offrire alle persone un’opportunità di sostegno psicologico per mitigare lo stress e l’impatto emotivo scaturiti da questo specifico evento, fa nascere il gruppo di sostegno psicologico #iorestoacasa, mosso da un momento di riflessione condiviso di un gruppo di psicologi psicoterapeuti presenti sul territorio nazionale, circa il forte impatto psicologico dell’ emergenza Coronavirus.

All’interno del gruppo sono presenti anche Psicoterapeuti formati in EMDR, dunque nel trattamento del trauma e delle conseguenze derivate da esperienze traumatiche.

L’iniziativa prevede anche la possibilità di sentirsi parte di un tutto, attraverso il gruppo facebook “Sostegno Psicologico #iorestoacasa”, che funge da contenitore in cui tutti sostengono tutti in questo momento di fragilità, e per l’intera settimana durante tutto l’arco della giornata, il gruppo è attivo per le persone, che si sentono sostenute e sollevate soprattutto nel sapere che non sono le uniche a provare quelle emozioni, ma che la paura, l’ansia, l’angoscia, la difficoltà di concentrazione, di addormentarsi e tutte le altre manifestazioni sintomatiche sono emozioni normali per questa emergenza e comuni a tutti.

Il sostegno telefonico NON è un percorso di psicoterapia o di un sostegno psicologico telefonico, ma si tratta di brevi interventi telefonici, gratuiti, che hanno come obiettivo quello di mitigare il momento presente di stress che si sta affrontando.