“Before I Die”: l’ultimo folle progetto di Christophe Dechavan in TV

“La mia carriera di animatore ha alti e bassi, Christophe Dechavane ammesso nel 2019 al parigino. E lì, l’incavo è un po’ lungo. Sono come un fumatore senza sigarette: voglie.

La stessa storia, tre anni dopo, in Télé Loisirs. “Voglio riaccendere la TV, questo non è un mistero, dice l’ospite di 63 anni. Mi piace, ad esempio, presentare un programma con artisti e comici, come fa Michael Drucker. Mi piacciono molto gli artisti e penso che dobbiamo ridere ora. Oppure un programma di benvenuto che unisce intrattenimento e attualità.. D’altra parte, il leggendario ex conduttore de La ruota della fortuna non calpesta più per ottenere ciò che vuole in TV. “D’altro canto, Ho smesso di graffiare le porte come un gatto! Ognuno ha il mio numero di telefono e conosce i miei desideri. facile da trovare. Ma mi sento molto a mio agio e non mi sento male”.

Il ritorno del suo duo cult con Patrice Carmes

Se Dechavanne fosse mai tornato al C8 per qualche numero “prendilo o lascialo”, sarebbe scomparso dai radar per anni. Per questo ha pensato alla simbolica Deutsche con Patrice Carmes.“Un incontro professionale come quello che ho avuto con Patrice, c’è solo un incontro nella vita! Avevamo un tale legame… I nostri spettacoli erano scolari, ma stiamo ancora imparando le cose. Cosa avremmo potuto godere! “, Così Christophe Dechavans indica Télé-Loisirs, che offre anche un podcast chiamato “Les petits Poids” (disponibile su tutte le piattaforme audio) che dà terreno all’entusiasmo dei francesi. “Le stavo dicendo che dovremmo fare di nuovo qualcosa insieme prima di morire. Mi interruppe dicendo: “Buon titolo”. Ho risposto: “Cosa?” Mi ha detto: “Prima di morire”.. Quindi stiamo pensando di fare di nuovo qualcosa insieme chiamato “Before I Die”.. Non lo sappiamo ancora in alcun modo o forma. Ma una cosa è certa: Di sicuro non sarebbe roba scontrosa vecchio stile“.