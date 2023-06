Naomi Campbell: Sorprendentemente, la top model 53enne ha dato il benvenuto al suo secondo figlio in completa segretezza

L’annuncio ha sorpreso tutti i suoi fan mentre è riuscita a mantenere il segreto fino alla fine. Naomi Campbell è diventata mamma per la seconda volta all’età di 53 anni. Già mamma di una bambina di due anni, la modella Hanno annunciato di aver dato il benvenuto al loro secondo figlio giovedì 29 giugno su instagram. “Mio caro piccolo, sappi che sei così amato e circondato dall’amore dal momento in cui sei nato. Un vero dono di Dio. Sono veramente benedetto!”scrive la modella britannica in un toccante messaggio postato sul suo account.

Naomi Campbell annuncia di essere mamma per la seconda volta

Se Naomi Campbell non specifica le circostanze in cui è arrivata la bambina o la sua data di nascita, rivela il suo genere. La Pantera Nera ha dato il benvenuto a suo figlio! “Ciao ragazzino”L’host dell’hashtag continua: “madre di due figli”. Lo spettatore conclude la sua lettera con uno: “Non è mai troppo tardi per essere madre”Il che la dice lunga sulla sua felicità. Naomi Campbell ha anche condiviso la sua co-protagonista La prima foto del bambino : Vediamo la giovane madre con il suo neonato in braccio mentre lui le tiene la mano. Un grande dettaglio, in questo scatto di famiglia, anche la figlia della modella tiene la mano del bambino.

Ce lo ricorda l’improvviso arrivo del figlio di Naomi Campbell La nascita di sua figlia è già nella massima riservatezza. A maggio 2021, poco prima del suo 51esimo compleanno, la 50enne ha sorpreso tutte le fashioniste annunciando sui social di essere diventata mamma per la prima volta, senza dire molto di più. Pochi mesi dopo, ha fatto la sua prima apparizione con sua figlia Rivista VogueTuttavia, i vertici hanno chiarito che non si trattava di un’appropriazione: Non è adottata, è la mia figlia biologica.. Per proteggere i suoi figli, Naomi Campbell rimane molto cauta riguardo a questa tarda maternità.