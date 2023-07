Sophie Marceau viene umiliata e aggredita da Gerard Depardieu

“Non mi piaceva il mio corpo”: Sophie Marceau, poesia completa

Ricorda l’umiliazione che ha subito. È stato manipolato e spinto all’estremo. Durante una scena in cui avrebbero dovuto essere molto vicini, poco prima ha mangiato le lumache per infastidirla con il suo fetore.

e durante un’altra scena in cui deve schiaffeggiarla come parte dell’interrogatorio di un manager Polizia Stradale Avrebbe chiesto che fosse un vero schiaffo in faccia per avere più credibilità. Gerard Depardieu non avrebbe evitato di essere colpito sempre di più man mano che il filmato andava avanti, fino a quando la giovane attrice non ha pianto. Il tandem Depardieu-Pialat ha formato un duo che viene descritto come estremamente maschilista. Il regista non ha fatto nulla per fermarlo Comportamenti che altrimenti sarebbero considerati inaccettabiliL’attrice si lamenta.

Mani che vagano molto

Sophie Marceau si spinge oltre evocando la raffigurazione di scene d’amore in cui l’attore avrebbe fatto vagare le mani sotto le lenzuola, molto più del necessario. descrivi le mani “Urgente, pervasivo, non necessario e invisibile alla telecamera”. Niente di tutto questo è menzionato nel testo. Aggiunge che non ha mai osato toccarla davanti alla squadra, “Altrimenti, avrebbe ricevuto il mio pugno in bocca.”

Nuova donna accusa Gerard Depardieu di violenza sessuale: “Si è abbassato i pantaloni e mi ha bloccato dal muro”

Sarebbe stato diverso con chi chiami “Poveri ceramisti” E altre donne dietro la macchina da presa. Evoca gesti inappropriati come adulare “pouêt pouêt” sul petto per salutare o pizzicare il sedere in bella vista. Precisa che in quel momento non c’era nessuno che giudicasse e ritenesse opportuno porre fine a queste procedure. Né la troupe cinematografica né i media hanno preso sul serio la violenza denunciata da Sophie Marceau.

L’attrice aveva già definito Gerard Depardieu un predatore. Era il 2015 nelle pagine Comunità. L’attore ha reagito lo stesso anno riconoscendo che, all’epoca, “Un po’ predatore. E anche un po’ sciocco.”