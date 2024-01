LG commercializzerà una TV trasparente

Una TV trasparente che si fonde con l'arredamento del tuo soggiorno, come uno schermo di fantascienza? Questa è la nuova invenzione di LG che uscirà quest'anno.

Al CES 2024, la fiera diventata una vetrina dell'innovazione tecnologica globale, LG sorprende presentando non un prototipo, ma un nuovo modello di TV che sarà pronto per la vendita quest'anno.

OLED T è un televisore trasparente che gli permette di fondersi con l'ambiente circostante, con diverse possibilità di immagini e arte, che ricordano i televisori che si trasformano in pannelli quando sono spenti.

Dispone però di un filtro di contrasto che, con la semplice pressione di un pulsante, può spostarsi dietro lo schermo, rendendolo opaco, come un classico schermo OLED. Ma attenzione, la qualità non è buona quanto quella dell'ultima generazione di display OLED, come l'LG OLED G3. Ad esempio, la luminosità è meno buona.

Non si tratta di una tecnologia nuova, esiste da diversi anni ed è stata già presentata al CES da Panasonic nel 2016 e dalla stessa LG nel 2021. Samsung quest'anno introduce anche una TV trasparente, purtroppo togliendo il terreno da sotto i piedi a LG , che ha annunciato il suo prodotto come il primo televisore trasparente al mondo.

Il televisore introdotto quest'anno utilizza la tecnologia di trasmissione wireless, già presente nei modelli LG OLED M3 e LG M4. I dispositivi esterni, come un Internet box o una console di gioco, si collegheranno al box Zero Connect, indipendentemente dalla TV, con una portata fino a 9 metri per audio e video.

Al momento non sappiamo se il nuovo prodotto di LG sarà venduto con la sua elegante struttura in metallo. Non ci sono informazioni nemmeno sul prezzo, ma sappiamo già che sarà venduto solo nella dimensione da 77 pollici. La data esatta in cui l'OLED T sarà messo in vendita è ancora un segreto.

